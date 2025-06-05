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В Барнауле мужчины открыли стрельбу из пневматики по детской площадке
В Барнауле мужчины открыли стрельбу из пневматики по детской площадке - РИА Новости, 05.06.2025
В Барнауле мужчины открыли стрельбу из пневматики по детской площадке
Следователи СК в Барнауле возбудили уголовное дело по факту стрельбы двумя молодыми людьми из окна квартиры из пневматики в сторону детской площадки, пострадал... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T10:16:00+03:00
2025-06-05T10:16:00+03:00
2025-06-05T10:16:00+03:00
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НОВОСИБИРСК, 5 июн – РИА Новости. Следователи СК в Барнауле возбудили уголовное дело по факту стрельбы двумя молодыми людьми из окна квартиры из пневматики в сторону детской площадки, пострадал ребенок, сообщает в четверг СУСК по Алтайскому краю. "По данным следствия, вечером 3 июня 2025 года двое молодых людей в возрасте 20 и 21 года, находясь в квартире по улице Крупской в городе Барнауле, произвели несколько выстрелов из пневматической винтовки в сторону детской площадки, на которой играли несовершеннолетние. В результате противоправных действий 15-летнему мальчику были причинены телесные повреждения", - говорится в сообщении. По данным главка МВД по Алтайскому краю, оба фигуранта были задержаны. У одного из мужчин, который, предположительно и попал в подростка, изъята пневматическая винтовка, оружие направлено на экспертизу. В полиции уточнили, что в момент стрельбы оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Следственный отдел по Железнодорожному району Барнаула возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельств и ход расследования уголовного дела о хулиганстве с применением оружия, сообщает прокуратура края.
https://ria.ru/20250526/strelba-2019065746.html
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следственный комитет россии (ск рф), алтайский край, россия, барнаул, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Алтайский край, Россия, Барнаул, Происшествия
В Барнауле мужчины открыли стрельбу из пневматики по детской площадке
СК: в Барнауле мужчины открыли стрельбу из пневматики по детской площадке