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США ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда
США ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда - РИА Новости, 05.06.2025
США ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда
США в четверг ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда (МУС) под предлогом политизации и злоупотребления властью со стороны... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T23:23:00+03:00
2025-06-05T23:23:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. США в четверг ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда (МУС) под предлогом политизации и злоупотребления властью со стороны организации, говорится в заявлении американского госдепартамента. "Сегодня Соединенные Штаты вводят санкции против четырех лиц, которые в настоящее время являются судьями Международного уголовного суда (МУС). Мы не делаем этот шаг легко. Он отражает серьезность угрозы, с которой мы сталкиваемся из-за политизации и злоупотребления властью со стороны МУС", - говорится в сообщении ведомства. В список вошли судьи Соломи Балунги Босса и Луис Дель Кармен Ибанес Карранса из Апелляционного отделения МУС, Рейн Аделаиде Софи Алапини Гансу и Бети Холер из Досудебного и судебного отделения.
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в мире, сша, международный уголовный суд, государственный департамент сша
В мире, США, Международный уголовный суд, Государственный департамент США
США ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда
Госдеп: США ввели санкции против четырех судей МУС из-за злоупотребления властью