https://ria.ru/20250605/ssha-2021087006.html
США усилят военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе
США усилят военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе - РИА Новости, 05.06.2025
США усилят военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США намерены пересматривать размещение своих сил по всему миру, хотят "восстановить сдерживание" в Индо-Тихоокеанском... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T13:42:00+03:00
2025-06-05T13:42:00+03:00
2025-06-05T14:03:00+03:00
в мире
сша
пит хегсет
министерство обороны сша
америка
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_96887193fbf8111e92a3e302b37b8f4a.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США намерены пересматривать размещение своих сил по всему миру, хотят "восстановить сдерживание" в Индо-Тихоокеанском регионе."Для США единственным ответственным вариантом будет постоянный пересмотр размещения сил. Это именно то, что мы делали. Наша оборонная стратегия ясно определяет, что мы намерены защищать нашу южную границу и закрыть ее... обеспечить, что мы должным образом переместимся в Индо-Тихоокеанский регион и восстановим там сдерживание и мы увеличим распределение бремени по всему миру, Америка не может быть всюду одновременно, мы и не должны... также будет разумным нам пересматривать размещение сил в реальном времени", - сказал Хегсет после встречи министров обороны НАТО.
https://ria.ru/20250601/kitay-2020216461.html
сша
америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_5514862d63c0c6fffabe34e91dc54d05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, пит хегсет, министерство обороны сша, америка, нато
В мире, США, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Америка, НАТО
США усилят военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе
Хегсет: США хотят восстановить сдерживание в Индо-Тихоокеанском регионе