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США усилят военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе

США усилят военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе - РИА Новости, 05.06.2025

США усилят военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США намерены пересматривать размещение своих сил по всему миру, хотят "восстановить сдерживание" в Индо-Тихоокеанском... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T13:42:00+03:00

2025-06-05T13:42:00+03:00

2025-06-05T14:03:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США намерены пересматривать размещение своих сил по всему миру, хотят "восстановить сдерживание" в Индо-Тихоокеанском регионе."Для США единственным ответственным вариантом будет постоянный пересмотр размещения сил. Это именно то, что мы делали. Наша оборонная стратегия ясно определяет, что мы намерены защищать нашу южную границу и закрыть ее... обеспечить, что мы должным образом переместимся в Индо-Тихоокеанский регион и восстановим там сдерживание и мы увеличим распределение бремени по всему миру, Америка не может быть всюду одновременно, мы и не должны... также будет разумным нам пересматривать размещение сил в реальном времени", - сказал Хегсет после встречи министров обороны НАТО.

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в мире, сша, пит хегсет, министерство обороны сша, америка, нато