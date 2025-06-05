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США усилят военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе - РИА Новости, 05.06.2025
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13:42 05.06.2025 (обновлено: 14:03 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/ssha-2021087006.html
США усилят военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе
США усилят военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе - РИА Новости, 05.06.2025
США усилят военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США намерены пересматривать размещение своих сил по всему миру, хотят "восстановить сдерживание" в Индо-Тихоокеанском... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T13:42:00+03:00
2025-06-05T14:03:00+03:00
в мире
сша
пит хегсет
министерство обороны сша
америка
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США намерены пересматривать размещение своих сил по всему миру, хотят "восстановить сдерживание" в Индо-Тихоокеанском регионе."Для США единственным ответственным вариантом будет постоянный пересмотр размещения сил. Это именно то, что мы делали. Наша оборонная стратегия ясно определяет, что мы намерены защищать нашу южную границу и закрыть ее... обеспечить, что мы должным образом переместимся в Индо-Тихоокеанский регион и восстановим там сдерживание и мы увеличим распределение бремени по всему миру, Америка не может быть всюду одновременно, мы и не должны... также будет разумным нам пересматривать размещение сил в реальном времени", - сказал Хегсет после встречи министров обороны НАТО.
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в мире, сша, пит хегсет, министерство обороны сша, америка, нато
В мире, США, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Америка, НАТО
США усилят военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе

Хегсет: США хотят восстановить сдерживание в Индо-Тихоокеанском регионе

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США намерены пересматривать размещение своих сил по всему миру, хотят "восстановить сдерживание" в Индо-Тихоокеанском регионе.
"Для США единственным ответственным вариантом будет постоянный пересмотр размещения сил. Это именно то, что мы делали. Наша оборонная стратегия ясно определяет, что мы намерены защищать нашу южную границу и закрыть ее... обеспечить, что мы должным образом переместимся в Индо-Тихоокеанский регион и восстановим там сдерживание и мы увеличим распределение бремени по всему миру, Америка не может быть всюду одновременно, мы и не должны... также будет разумным нам пересматривать размещение сил в реальном времени", - сказал Хегсет после встречи министров обороны НАТО.
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