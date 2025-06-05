Подозреваемые во ввозе в США опасного грибка могли провезти его в обуви
Арестованные в США граждане Китая могли провезти опасный грибок в ботинках
Флаги США. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Арестованные по подозрению во ввозе в США патогенного грибка граждане Китая могли провезти его на американскую территорию в пластиковых пакетах, спрятанных в обувь, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на документы следствия по делу.
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"Одна из двух граждан Китая, арестованных за предполагаемую контрабанду токсичного патогена, убивающего урожай и оказывающего разрушительное воздействие на здоровье людей, прятала (упакованный в пластик - ред.) ядовитый грибок в свои ботинки при въезде в США в 2022 году", - говорится в материале.
Телеканал указывает, что расшифрованный диалог в мессенджере WeChat между Юньцин Цзянь и Цзуньюн Лю демонстрирует, что Лю инструктировал Цзянь о том, как контрабандой провезти грибок в США.
Власти США заявили, что 33-летняя Юньцин Цзянь получала финансирование от китайского правительства за исследование этого патогена в Китае. Ее бойфренд, 34-летний Цзуньюн Лю, признался в контрабанде Fusarium graminearum через международный аэропорт Детройта, чтобы продолжить исследования грибка в лаборатории Мичиганского университета, где работала его подруга.
Грибок Fusarium graminearum вызывает специфические болезни пшеницы, ячменя, кукурузы и риса, и ежегодно наносит экономический ущерб во всем мире на миллиарды долларов. Токсины Fusarium graminearum вызывают рвоту, повреждение печени и репродуктивные нарушения у людей и домашнего скота.
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