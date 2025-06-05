https://ria.ru/20250605/ssha-2020999484.html

Подозреваемые во ввозе в США опасного грибка могли провезти его в обуви

Подозреваемые во ввозе в США опасного грибка могли провезти его в обуви - РИА Новости, 05.06.2025

Подозреваемые во ввозе в США опасного грибка могли провезти его в обуви

Арестованные по подозрению во ввозе в США патогенного грибка граждане Китая могли провезти его на американскую территорию в пластиковых пакетах, спрятанных в... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T04:36:00+03:00

2025-06-05T04:36:00+03:00

2025-06-05T04:36:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Арестованные по подозрению во ввозе в США патогенного грибка граждане Китая могли провезти его на американскую территорию в пластиковых пакетах, спрятанных в обувь, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на документы следствия по делу. Во вторник минюст США сообщил, что власти арестовали двух граждан Китая по обвинению в незаконном ввозе патогенного грибка, угрожающего национальной безопасности. "Одна из двух граждан Китая, арестованных за предполагаемую контрабанду токсичного патогена, убивающего урожай и оказывающего разрушительное воздействие на здоровье людей, прятала (упакованный в пластик - ред.) ядовитый грибок в свои ботинки при въезде в США в 2022 году", - говорится в материале. Телеканал указывает, что расшифрованный диалог в мессенджере WeChat между Юньцин Цзянь и Цзуньюн Лю демонстрирует, что Лю инструктировал Цзянь о том, как контрабандой провезти грибок в США. Власти США заявили, что 33-летняя Юньцин Цзянь получала финансирование от китайского правительства за исследование этого патогена в Китае. Ее бойфренд, 34-летний Цзуньюн Лю, признался в контрабанде Fusarium graminearum через международный аэропорт Детройта, чтобы продолжить исследования грибка в лаборатории Мичиганского университета, где работала его подруга. Грибок Fusarium graminearum вызывает специфические болезни пшеницы, ячменя, кукурузы и риса, и ежегодно наносит экономический ущерб во всем мире на миллиарды долларов. Токсины Fusarium graminearum вызывают рвоту, повреждение печени и репродуктивные нарушения у людей и домашнего скота.

https://ria.ru/20241214/kontrabanda-1989177920.html

https://ria.ru/20250410/arest-2010365609.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, китай, детройт, wechat, мичиганский университет