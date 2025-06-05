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В США предложили ввести исключения из санкций для стран, помогающих Украине

В США предложили ввести исключения из санкций для стран, помогающих Украине - РИА Новости, 05.06.2025

В США предложили ввести исключения из санкций для стран, помогающих Украине

Американский сенатор Линдси Грэм* в интервью изданию Semafor предложил добавить исключения для стран, помогающих Украине, в свой законопроект о новых санкциях... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T03:39:00+03:00

2025-06-05T03:39:00+03:00

2025-06-05T03:39:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм* в интервью изданию Semafor предложил добавить исключения для стран, помогающих Украине, в свой законопроект о новых санкциях против России. Грэм*, известный своей антироссийской риторикой, внес в конгресс проект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Законопроект был внесен в начале апреля, во время интенсивных переговоров между Россией и США о завершении конфликта на Украине. "Почему бы нам не добавить послабления для стран, которые помогают Украине? Если вы предоставляете Украине военную или экономическую помощь — вы получаете послабления. Так что, Китай, если вы не хотите попасть под санкции — помогайте Украине… По мне, звучит логично", - сказал Грэм*. Сенатор добавил, что он обсудил эту идею с президентом США Дональдом Трампом во вторник. При этом Грэм* отказался говорить о реакции Трампа на его предложение. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее заявляла , что Трамп сохраняет возможность введения новых санкций против России. Комментируя стремление отдельных американских законодателей к введению новых ограничений в отношении Москвы, Левитт выразила уверенность в том, что в Капитолии уважают Трампа, отметив, что Россия в настоящее время вовлечена в прямые переговоры с Украиной. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.* внесен в России в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250604/dom-2020833417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, сша, дональд трамп, в мире