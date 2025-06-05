В США предложили ввести исключения из санкций для стран, помогающих Украине
Сенатор Грэм предложил освободить страны, помогающие Киеву, от новых санкций
© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский сенатор Линдси Грэм*
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский сенатор Линдси Грэм*. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм* в интервью изданию Semafor предложил добавить исключения для стран, помогающих Украине, в свой законопроект о новых санкциях против России.
Грэм*, известный своей антироссийской риторикой, внес в конгресс проект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Законопроект был внесен в начале апреля, во время интенсивных переговоров между Россией и США о завершении конфликта на Украине.
"Почему бы нам не добавить послабления для стран, которые помогают Украине? Если вы предоставляете Украине военную или экономическую помощь — вы получаете послабления. Так что, Китай, если вы не хотите попасть под санкции — помогайте Украине… По мне, звучит логично", - сказал Грэм*.
Сенатор добавил, что он обсудил эту идею с президентом США Дональдом Трампом во вторник. При этом Грэм* отказался говорить о реакции Трампа на его предложение.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее заявляла , что Трамп сохраняет возможность введения новых санкций против России. Комментируя стремление отдельных американских законодателей к введению новых ограничений в отношении Москвы, Левитт выразила уверенность в том, что в Капитолии уважают Трампа, отметив, что Россия в настоящее время вовлечена в прямые переговоры с Украиной.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
* внесен в России в список террористов и экстремистов