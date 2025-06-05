https://ria.ru/20250605/ssha-2020994259.html
Трамп подписал указ о запрете на въезд в США граждан из нескольких стран
Трамп подписал указ о запрете на въезд в США граждан из нескольких стран - РИА Новости, 05.06.2025
Трамп подписал указ о запрете на въезд в США граждан из нескольких стран
Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд на американскую территорию граждан из ряда стран в связи с рисками национальной безопасности,... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T02:28:00+03:00
2025-06-05T02:28:00+03:00
2025-06-05T02:37:00+03:00
сша
в мире
вашингтон (штат)
колорадо
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2019932873_0:0:1949:1096_1920x0_80_0_0_e644b83c607712410676a1f4d612c048.jpg
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд на американскую территорию граждан из ряда стран в связи с рисками национальной безопасности, сообщает журналист телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс в социальной сети Х со ссылкой на источники."США запрещают въезд из определенных стран, ссылаясь на риски национальной безопасности. Президент Трамп подписал указ о запрете въезда из нескольких государств этим вечером, сообщили источники", - заявила она.По данным источников портала Jewish Insider, инициатива о запрете на въезд в США стала следствием атаки на группу произраильских демонстрантов в штате Колорадо и убийства двоих сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне.По данным собеседников издания, в среду в Вашингтоне прошло совещание сотрудников президентской администрации с представителями еврейского сообщества, на котором секретарь аппарата Белого дома Уилл Шарф рассказал группе о планируемом к подписанию указе.
https://ria.ru/20250315/ssha-2005141712.html
https://ria.ru/20250605/ultimatum-2020987684.html
сша
вашингтон (штат)
колорадо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2019932873_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9240783a39abee00bbb82664f8ea1c7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, вашингтон (штат), колорадо, дональд трамп
США, В мире, Вашингтон (штат), Колорадо, Дональд Трамп
Трамп подписал указ о запрете на въезд в США граждан из нескольких стран
Гражданам из нескольких стран запретили въезд в США из-за рисков нацбезопасности