https://ria.ru/20250605/ssha-2020994259.html

Трамп подписал указ о запрете на въезд в США граждан из нескольких стран

Трамп подписал указ о запрете на въезд в США граждан из нескольких стран - РИА Новости, 05.06.2025

Трамп подписал указ о запрете на въезд в США граждан из нескольких стран

Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд на американскую территорию граждан из ряда стран в связи с рисками национальной безопасности,... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T02:28:00+03:00

2025-06-05T02:28:00+03:00

2025-06-05T02:37:00+03:00

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колорадо

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд на американскую территорию граждан из ряда стран в связи с рисками национальной безопасности, сообщает журналист телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс в социальной сети Х со ссылкой на источники."США запрещают въезд из определенных стран, ссылаясь на риски национальной безопасности. Президент Трамп подписал указ о запрете въезда из нескольких государств этим вечером, сообщили источники", - заявила она.По данным источников портала Jewish Insider, инициатива о запрете на въезд в США стала следствием атаки на группу произраильских демонстрантов в штате Колорадо и убийства двоих сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне.По данным собеседников издания, в среду в Вашингтоне прошло совещание сотрудников президентской администрации с представителями еврейского сообщества, на котором секретарь аппарата Белого дома Уилл Шарф рассказал группе о планируемом к подписанию указе.

https://ria.ru/20250315/ssha-2005141712.html

https://ria.ru/20250605/ultimatum-2020987684.html

сша

вашингтон (штат)

колорадо

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, в мире, вашингтон (штат), колорадо, дональд трамп