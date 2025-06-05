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Трамп подписал указ о запрете на въезд в США граждан из нескольких стран - РИА Новости, 05.06.2025
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02:28 05.06.2025 (обновлено: 02:37 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/ssha-2020994259.html
Трамп подписал указ о запрете на въезд в США граждан из нескольких стран
Трамп подписал указ о запрете на въезд в США граждан из нескольких стран - РИА Новости, 05.06.2025
Трамп подписал указ о запрете на въезд в США граждан из нескольких стран
Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд на американскую территорию граждан из ряда стран в связи с рисками национальной безопасности,... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T02:28:00+03:00
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сша
в мире
вашингтон (штат)
колорадо
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд на американскую территорию граждан из ряда стран в связи с рисками национальной безопасности, сообщает журналист телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс в социальной сети Х со ссылкой на источники."США запрещают въезд из определенных стран, ссылаясь на риски национальной безопасности. Президент Трамп подписал указ о запрете въезда из нескольких государств этим вечером, сообщили источники", - заявила она.По данным источников портала Jewish Insider, инициатива о запрете на въезд в США стала следствием атаки на группу произраильских демонстрантов в штате Колорадо и убийства двоих сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне.По данным собеседников издания, в среду в Вашингтоне прошло совещание сотрудников президентской администрации с представителями еврейского сообщества, на котором секретарь аппарата Белого дома Уилл Шарф рассказал группе о планируемом к подписанию указе.
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вашингтон (штат)
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сша, в мире, вашингтон (штат), колорадо, дональд трамп
США, В мире, Вашингтон (штат), Колорадо, Дональд Трамп
Трамп подписал указ о запрете на въезд в США граждан из нескольких стран

Гражданам из нескольких стран запретили въезд в США из-за рисков нацбезопасности

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд на американскую территорию граждан из ряда стран в связи с рисками национальной безопасности, сообщает журналист телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс в социальной сети Х со ссылкой на источники.
"США запрещают въезд из определенных стран, ссылаясь на риски национальной безопасности. Президент Трамп подписал указ о запрете въезда из нескольких государств этим вечером, сообщили источники", - заявила она.
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По данным источников портала Jewish Insider, инициатива о запрете на въезд в США стала следствием атаки на группу произраильских демонстрантов в штате Колорадо и убийства двоих сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне.
По данным собеседников издания, в среду в Вашингтоне прошло совещание сотрудников президентской администрации с представителями еврейского сообщества, на котором секретарь аппарата Белого дома Уилл Шарф рассказал группе о планируемом к подписанию указе.
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СШАВ миреВашингтон (штат)КолорадоДональд Трамп
 
 
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