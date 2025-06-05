https://ria.ru/20250605/ssha-2020993861.html

СМИ: США нашли другое применение компонентам ПВО, предназначенным Киеву

СМИ: США нашли другое применение компонентам ПВО, предназначенным Киеву - РИА Новости, 05.06.2025

СМИ: США нашли другое применение компонентам ПВО, предназначенным Киеву

Белый дом решил перенаправить взрыватели для ракетных систем ПВО, изначально предназначавшиеся для Украины, на нужды своих сил на Ближнем Востоке, пишет газета... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T02:20:00+03:00

2025-06-05T02:20:00+03:00

2025-06-05T13:54:00+03:00

в мире

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ближний восток

пит хегсет

дональд трамп

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Белый дом решил перенаправить взрыватели для ракетных систем ПВО, изначально предназначавшиеся для Украины, на нужды своих сил на Ближнем Востоке, пишет газета Wall Street Journal."На прошлой неделе Пентагон без лишнего шума уведомил конгресс, что специальные взрыватели для наземных ракет, которые Украина использует для уничтожения российских дронов, теперь будут направлены подразделениям ВВС США на Ближнем Востоке", — говорится в статье. Пентагон в ранее не опубликованном сообщении уведомил комитет сената по вооруженным силам о неотложной потребности во взрывателях.Сторонники этого решения утверждают, что американское Минобороны обладает достаточной гибкостью в рамках принятого в прошлом году законопроекта о чрезвычайных военных расходах. На этой неделе глава Пентагона Пит Хегсет впервые проигнорировал встречу контактной группы по Украине. Причем ранее он заявлял, что европейские союзники должны взять на себя подавляющую часть будущей военной помощи Киеву, а приоритетным театром военных действий для США назвал западную часть Тихого океана.

https://ria.ru/20250605/ultimatum-2020987684.html

https://ria.ru/20250604/ssha-2020857187.html

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ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, ближний восток, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша, нато