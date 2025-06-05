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Пленный солдат ВСУ рассказал, как командир приказал стрелять по гражданским - РИА Новости, 05.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:31 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/spetsoperatsiya-2021010128.html
Пленный солдат ВСУ рассказал, как командир приказал стрелять по гражданским
Пленный солдат ВСУ рассказал, как командир приказал стрелять по гражданским - РИА Новости, 05.06.2025
Пленный солдат ВСУ рассказал, как командир приказал стрелять по гражданским
Командиры ВСУ приказывают открывать огонь по мирным жителям Часова Яра, пытающимся эвакуироваться в сторону российских подразделений, рассказал пленный... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T07:31:00+03:00
2025-06-05T07:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
донбасс
часов яр
артемовск (донецкая область)
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. Командиры ВСУ приказывают открывать огонь по мирным жителям Часова Яра, пытающимся эвакуироваться в сторону российских подразделений, рассказал пленный украинский солдат Юрий Сосна на видео в распоряжении РИА Новости. Ранее РИА Новости сообщали, что бойцы 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии взяли в плен группу военнослужащих ВСУ при зачистке квартала в Часовом Яре, за который идут бои в Донбассе. Взятые в плен украинские солдаты из-за безразличного отношения украинского командования не видели смысла воевать дальше и две недели помогали десантникам, сообщая своим командирам ложную информацию об обстановке. "Услышали по радиостанции, что кто-то из гражданских хочет эвакуироваться и отойти в сторону россиян. По рации была передана команда расстрелять и наши (ВСУ – ред.) сделали эту команду. Выполнили приказ старшего. Где-то с позиции кто-то стрелял, солдат какой-то стрельнул. Застрелили деда...", - уточнил пленный. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20250605/ukraina-2020990153.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донбасс, часов яр, артемовск (донецкая область), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Часов Яр, Артемовск (Донецкая область), Вооруженные силы Украины, Происшествия
Пленный солдат ВСУ рассказал, как командир приказал стрелять по гражданским

Командиры ВСУ приказывали открывать огонь по мирным жителям Часова Яра

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. Командиры ВСУ приказывают открывать огонь по мирным жителям Часова Яра, пытающимся эвакуироваться в сторону российских подразделений, рассказал пленный украинский солдат Юрий Сосна на видео в распоряжении РИА Новости.
Ранее РИА Новости сообщали, что бойцы 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии взяли в плен группу военнослужащих ВСУ при зачистке квартала в Часовом Яре, за который идут бои в Донбассе. Взятые в плен украинские солдаты из-за безразличного отношения украинского командования не видели смысла воевать дальше и две недели помогали десантникам, сообщая своим командирам ложную информацию об обстановке.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Пленный рассказал, как ВСУ прикрываются мирными жителями в Часовом Яре
01:18
"Услышали по радиостанции, что кто-то из гражданских хочет эвакуироваться и отойти в сторону россиян. По рации была передана команда расстрелять и наши (ВСУ – ред.) сделали эту команду. Выполнили приказ старшего. Где-то с позиции кто-то стрелял, солдат какой-то стрельнул. Застрелили деда...", - уточнил пленный.
Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассЧасов ЯрАртемовск (Донецкая область)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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