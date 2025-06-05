Пленный солдат ВСУ рассказал, как командир приказал стрелять по гражданским
Командиры ВСУ приказывали открывать огонь по мирным жителям Часова Яра
Российский военнослужащий. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. Командиры ВСУ приказывают открывать огонь по мирным жителям Часова Яра, пытающимся эвакуироваться в сторону российских подразделений, рассказал пленный украинский солдат Юрий Сосна на видео в распоряжении РИА Новости.
Ранее РИА Новости сообщали, что бойцы 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии взяли в плен группу военнослужащих ВСУ при зачистке квартала в Часовом Яре, за который идут бои в Донбассе. Взятые в плен украинские солдаты из-за безразличного отношения украинского командования не видели смысла воевать дальше и две недели помогали десантникам, сообщая своим командирам ложную информацию об обстановке.
"Услышали по радиостанции, что кто-то из гражданских хочет эвакуироваться и отойти в сторону россиян. По рации была передана команда расстрелять и наши (ВСУ – ред.) сделали эту команду. Выполнили приказ старшего. Где-то с позиции кто-то стрелял, солдат какой-то стрельнул. Застрелили деда...", - уточнил пленный.
Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
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