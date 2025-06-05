https://ria.ru/20250605/spetsoperatsiya-2021001427.html

Самолеты Су-25 уничтожили боевиков и бронетехнику ВСУ

Самолеты Су-25 уничтожили боевиков и бронетехнику ВСУ - РИА Новости, 05.06.2025

Самолеты Су-25 уничтожили боевиков и бронетехнику ВСУ

Российские экипажи штурмовиков уничтожили украинских боевиков и бронированную технику в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T05:10:00+03:00

2025-06-05T05:10:00+03:00

2025-06-05T05:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

су-25

безопасность

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российские экипажи штурмовиков уничтожили украинских боевиков и бронированную технику в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщило Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр". Пуски ракет выполнялись парами с малых высот", - говорится в сообщении. Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. "В результате боевого применения уничтожена живая сила и бронированная техника ВСУ", - добавляется в сообщении. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

https://ria.ru/20250604/yapontsy-2020982635.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), су-25, безопасность