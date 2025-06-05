https://ria.ru/20250605/spetsoperatsiya-2021001427.html
Самолеты Су-25 уничтожили боевиков и бронетехнику ВСУ
Самолеты Су-25 уничтожили боевиков и бронетехнику ВСУ - РИА Новости, 05.06.2025
Самолеты Су-25 уничтожили боевиков и бронетехнику ВСУ
Российские экипажи штурмовиков уничтожили украинских боевиков и бронированную технику в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T05:10:00+03:00
2025-06-05T05:10:00+03:00
2025-06-05T05:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
су-25
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853960328_1519:560:2742:1248_1920x0_80_0_0_a381199930c3677b84d3e6f01eac2f22.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российские экипажи штурмовиков уничтожили украинских боевиков и бронированную технику в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщило Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр". Пуски ракет выполнялись парами с малых высот", - говорится в сообщении. Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. "В результате боевого применения уничтожена живая сила и бронированная техника ВСУ", - добавляется в сообщении. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.
https://ria.ru/20250604/yapontsy-2020982635.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853960328_1552:546:2729:1429_1920x0_80_0_0_f1433f29a7154ad11b294f1460e8ebe7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), су-25, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Су-25, Безопасность
Самолеты Су-25 уничтожили боевиков и бронетехнику ВСУ
Экипажи Су-25 уничтожили боевиков и технику ВСУ в зоне действия группы Центр