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Самолеты Су-25 уничтожили боевиков и бронетехнику ВСУ - РИА Новости, 05.06.2025
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05:10 05.06.2025
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Самолеты Су-25 уничтожили боевиков и бронетехнику ВСУ
Самолеты Су-25 уничтожили боевиков и бронетехнику ВСУ - РИА Новости, 05.06.2025
Самолеты Су-25 уничтожили боевиков и бронетехнику ВСУ
Российские экипажи штурмовиков уничтожили украинских боевиков и бронированную технику в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T05:10:00+03:00
2025-06-05T05:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
су-25
безопасность
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российские экипажи штурмовиков уничтожили украинских боевиков и бронированную технику в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщило Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр". Пуски ракет выполнялись парами с малых высот", - говорится в сообщении. Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. "В результате боевого применения уничтожена живая сила и бронированная техника ВСУ", - добавляется в сообщении. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.
https://ria.ru/20250604/yapontsy-2020982635.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), су-25, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Су-25, Безопасность
Самолеты Су-25 уничтожили боевиков и бронетехнику ВСУ

Экипажи Су-25 уничтожили боевиков и технику ВСУ в зоне действия группы Центр

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкШтурмовик Су-25
Штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Штурмовик Су-25. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российские экипажи штурмовиков уничтожили украинских боевиков и бронированную технику в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщило Минобороны РФ.
"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр". Пуски ракет выполнялись парами с малых высот", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.
"В результате боевого применения уничтожена живая сила и бронированная техника ВСУ", - добавляется в сообщении.
После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Су-25Безопасность
 
 
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