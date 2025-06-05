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Операторы БПЛА уничтожают технику ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 05.06.2025
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Операторы БПЛА уничтожают технику ВСУ под Красноармейском
Операторы БПЛА уничтожают технику ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 05.06.2025
Операторы БПЛА уничтожают технику ВСУ под Красноармейском
Министерство обороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронетехники и солдат противника расчетами БПЛА 74-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T05:10:00+03:00
2025-06-05T05:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. Министерство обороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронетехники и солдат противника расчетами БПЛА 74-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Центр" на красноармейском направлении. "Военнослужащие разведывательного батальона 74-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Центр" поддерживают наступательные действия штурмовых групп нанесением точных комбинированных ударов FPV-дронами и разведывательными квадрокоптерами, оснащёнными системами сброса, по позициям ВСУ на красноармейском направлении зоны проведения СВО", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что расчеты разведывательных БПЛА с тепловизорами круглосуточно выявляют скопления живой силы, замаскированную технику и укрепленные позиции противника. Полученные данные оперативно передаются операторам ударных FPV-дронов, которые с высокой точностью поражают выявленные цели даже в условиях активного радиоэлектронного противодействия противника.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Операторы БПЛА уничтожают технику ВСУ под Красноармейском

Операторы БПЛА 74-й бригады уничтожают технику ВСУ под Красноармейском

© РИА Новости / Мария МарикянFPV-дрон
FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Мария Марикян
FPV-дрон. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. Министерство обороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронетехники и солдат противника расчетами БПЛА 74-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Центр" на красноармейском направлении.
"Военнослужащие разведывательного батальона 74-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Центр" поддерживают наступательные действия штурмовых групп нанесением точных комбинированных ударов FPV-дронами и разведывательными квадрокоптерами, оснащёнными системами сброса, по позициям ВСУ на красноармейском направлении зоны проведения СВО", – рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что расчеты разведывательных БПЛА с тепловизорами круглосуточно выявляют скопления живой силы, замаскированную технику и укрепленные позиции противника. Полученные данные оперативно передаются операторам ударных FPV-дронов, которые с высокой точностью поражают выявленные цели даже в условиях активного радиоэлектронного противодействия противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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