https://ria.ru/20250605/spetsoperatsiya-2021001270.html

Операторы БПЛА уничтожают технику ВСУ под Красноармейском

Операторы БПЛА уничтожают технику ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 05.06.2025

Операторы БПЛА уничтожают технику ВСУ под Красноармейском

Министерство обороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронетехники и солдат противника расчетами БПЛА 74-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T05:10:00+03:00

2025-06-05T05:10:00+03:00

2025-06-05T05:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. Министерство обороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронетехники и солдат противника расчетами БПЛА 74-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Центр" на красноармейском направлении. "Военнослужащие разведывательного батальона 74-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Центр" поддерживают наступательные действия штурмовых групп нанесением точных комбинированных ударов FPV-дронами и разведывательными квадрокоптерами, оснащёнными системами сброса, по позициям ВСУ на красноармейском направлении зоны проведения СВО", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что расчеты разведывательных БПЛА с тепловизорами круглосуточно выявляют скопления живой силы, замаскированную технику и укрепленные позиции противника. Полученные данные оперативно передаются операторам ударных FPV-дронов, которые с высокой точностью поражают выявленные цели даже в условиях активного радиоэлектронного противодействия противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность