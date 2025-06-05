https://ria.ru/20250605/spetsoperatsiya-2020985998.html

Российский военный получил ранение, но уничтожил восемь дронов ВСУ

Российский военный получил ранение, но уничтожил восемь дронов ВСУ - РИА Новости, 05.06.2025

Российский военный получил ранение, но уничтожил восемь дронов ВСУ

Гвардии сержант Вадим Гарипов получил ранение, прикрывая штурмовые подразделения полка от средств воздушного нападения ВСУ, самостоятельно оказал себе первую... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T00:15:00+03:00

2025-06-05T00:15:00+03:00

2025-06-05T00:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Гвардии сержант Вадим Гарипов получил ранение, прикрывая штурмовые подразделения полка от средств воздушного нападения ВСУ, самостоятельно оказал себе первую помощь и продолжил выполнять боевую задачу, уничтожив восемь дронов ВСУ, сообщило Минобороны РФ. "Гвардии сержант Вадим Гарипов выполнял задачу по прикрытию штурмовых подразделений полка от средств воздушного нападения противника вблизи одного из населенных пунктов, освобожденных от украинских боевиков", - говорится в сообщении. Отмечается, что Гарипов, находясь на посту воздушного наблюдения, попал под массированный артиллерийский обстрел и получил осколочные ранения. "Рискуя собственной жизнью, гвардии сержант Гарипов надежно закрыл воздушное пространство от средств нападения противника и лично уничтожил восемь вражеских FPV-дронов. Несмотря на полученные ранения и тяжелую обстановку, Вадим, используя навыки тактической медицины, оказал себе необходимую помощь, остался на посту и продолжил выполнять боевую задачу", - сообщает МО, Добавляется, что благодаря мужественным и профессиональным действиям Гарипова удалось предотвратить потери среди личного состава и техники подразделения.

https://ria.ru/20250603/zelenskiy-2020719375.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность