Рейтинг@Mail.ru
ФСБ предостерегла россиян от взаимодействия с "Британским Советом" - РИА Новости, 05.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:09 05.06.2025 (обновлено: 10:55 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/sovet-2021018815.html
ФСБ предостерегла россиян от взаимодействия с "Британским Советом"
ФСБ предостерегла россиян от взаимодействия с "Британским Советом" - РИА Новости, 05.06.2025
ФСБ предостерегла россиян от взаимодействия с "Британским Советом"
Не исключено, что неправительственная организация "Британский Cовет" после признания нежелательной в РФ организацией будет использовать российских граждан... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T09:09:00+03:00
2025-06-05T10:55:00+03:00
россия
лондон
великобритания
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
генеральная прокуратура рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15336/70/153367061_0:0:512:288_1920x0_80_0_0_64254d2eeebaa50b5a0a16bd033e7ea2.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Не исключено, что неправительственная организация "Британский Cовет" после признания нежелательной в РФ организацией будет использовать российских граждан "втемную", заявили в ФСБ России. "Теперь, после присвоения статуса нежелательной организации, можно с уверенностью говорить, что обратный путь в нашу страну "Британскому Совету" заказан. Вместе с тем, не исключаем, что он продолжит попытки использования наших граждан "втемную". Поэтому хотим предостеречь соотечественников от данного взаимодействия, так как оно влечет административную и уголовную ответственность", - сказал представитель ФСБ на видео, обнародованном российской спецслужбой. Генпрокуратура РФ на основе материалов от ФСБ признала нежелательной на территории России деятельность "Британского Совета". БС является основным инструментом влияния Лондона, отмечает ФСБ. Согласно полученным сведениям, БС напрямую задействуется спецслужбами Великобритании в конфиденциальных проектах, направленных на подрыв суверенитета независимых государств. По данным ФСБ, установлено участие БС в секретных операциях британских спецслужб, замаскированных под оказание помощи в урегулировании конфликтов, продвижение молодых политических лидеров и пропаганду западных нетрадиционных ценностей.
https://ria.ru/20250605/fsb-2021013461.html
россия
лондон
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15336/70/153367061_73:0:512:329_1920x0_80_0_0_1f3c518403db3d4d76780bca1a575ce9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, лондон, великобритания, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), генеральная прокуратура рф, в мире
Россия, Лондон, Великобритания, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Генеральная прокуратура РФ, В мире
ФСБ предостерегла россиян от взаимодействия с "Британским Советом"

ФСБ: "Британский Совет" после запрета в РФ станет использовать россиян втемную

© РИА Новости / Алексей ДаничевОтделение "Британского Совета"
Отделение Британского Совета - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Отделение "Британского Совета". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Не исключено, что неправительственная организация "Британский Cовет" после признания нежелательной в РФ организацией будет использовать российских граждан "втемную", заявили в ФСБ России.
"Теперь, после присвоения статуса нежелательной организации, можно с уверенностью говорить, что обратный путь в нашу страну "Британскому Совету" заказан. Вместе с тем, не исключаем, что он продолжит попытки использования наших граждан "втемную". Поэтому хотим предостеречь соотечественников от данного взаимодействия, так как оно влечет административную и уголовную ответственность", - сказал представитель ФСБ на видео, обнародованном российской спецслужбой.
Генпрокуратура РФ на основе материалов от ФСБ признала нежелательной на территории России деятельность "Британского Совета". БС является основным инструментом влияния Лондона, отмечает ФСБ. Согласно полученным сведениям, БС напрямую задействуется спецслужбами Великобритании в конфиденциальных проектах, направленных на подрыв суверенитета независимых государств. По данным ФСБ, установлено участие БС в секретных операциях британских спецслужб, замаскированных под оказание помощи в урегулировании конфликтов, продвижение молодых политических лидеров и пропаганду западных нетрадиционных ценностей.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
ФСБ рассказала о планах Британии по вербовке российских ученых
08:15
 
РоссияЛондонВеликобританияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Генеральная прокуратура РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала