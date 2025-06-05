https://ria.ru/20250605/sovet-2021018815.html

ФСБ предостерегла россиян от взаимодействия с "Британским Советом"

ФСБ предостерегла россиян от взаимодействия с "Британским Советом" - РИА Новости, 05.06.2025

ФСБ предостерегла россиян от взаимодействия с "Британским Советом"

Не исключено, что неправительственная организация "Британский Cовет" после признания нежелательной в РФ организацией будет использовать российских граждан... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T09:09:00+03:00

2025-06-05T09:09:00+03:00

2025-06-05T10:55:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Не исключено, что неправительственная организация "Британский Cовет" после признания нежелательной в РФ организацией будет использовать российских граждан "втемную", заявили в ФСБ России. "Теперь, после присвоения статуса нежелательной организации, можно с уверенностью говорить, что обратный путь в нашу страну "Британскому Совету" заказан. Вместе с тем, не исключаем, что он продолжит попытки использования наших граждан "втемную". Поэтому хотим предостеречь соотечественников от данного взаимодействия, так как оно влечет административную и уголовную ответственность", - сказал представитель ФСБ на видео, обнародованном российской спецслужбой. Генпрокуратура РФ на основе материалов от ФСБ признала нежелательной на территории России деятельность "Британского Совета". БС является основным инструментом влияния Лондона, отмечает ФСБ. Согласно полученным сведениям, БС напрямую задействуется спецслужбами Великобритании в конфиденциальных проектах, направленных на подрыв суверенитета независимых государств. По данным ФСБ, установлено участие БС в секретных операциях британских спецслужб, замаскированных под оказание помощи в урегулировании конфликтов, продвижение молодых политических лидеров и пропаганду западных нетрадиционных ценностей.

https://ria.ru/20250605/fsb-2021013461.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, лондон, великобритания, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), генеральная прокуратура рф, в мире