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ФСБ обвинила "Британский Совет" в подрыве суверенитета других стран

ФСБ обвинила "Британский Совет" в подрыве суверенитета других стран - РИА Новости, 05.06.2025

ФСБ обвинила "Британский Совет" в подрыве суверенитета других стран

Неправительственная организация "Британский Совет", ставшая основным инструментом влияния Лондона, напрямую используется спецслужбами Великобритании для подрыва РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T08:09:00+03:00

2025-06-05T08:09:00+03:00

2025-06-05T08:13:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Неправительственная организация "Британский Совет", ставшая основным инструментом влияния Лондона, напрямую используется спецслужбами Великобритании для подрыва суверенитета независимых государств, заявила Федеральная служба безопасности РФ. Генпрокуратура РФ на основе материалов, предоставленных ФСБ, признала нежелательной на территории Российской Федерации деятельность "основного инструмента влияния Лондона: НПО "Британский Совет", говорится в заявлении. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации ведется работа по борьбе с подрывной деятельностью британских организаций... Согласно полученным сведениям, "Британский Совет" не только распространяет влияние Лондона по всему миру, реализуя программы в области образования, культуры и искусства, но и напрямую задействуется специальными службами Великобритании в конфиденциальных проектах, направленных на подрыв суверенитета независимых государств. Установлено его участие в секретных операциях британских спецслужб, замаскированных под оказание помощи в урегулировании конфликтов, продвижение молодых политических лидеров и пропаганду западных нетрадиционных ценностей", - отмечает ФСБ.

https://ria.ru/20250603/britaniya-2020568090.html

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Ольга Фомченкова

лондон, великобритания, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), генеральная прокуратура рф, в мире