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ФСБ обвинила "Британский Совет" в подрыве суверенитета других стран - РИА Новости, 05.06.2025
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08:09 05.06.2025 (обновлено: 08:13 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/sovet-2021012854.html
ФСБ обвинила "Британский Совет" в подрыве суверенитета других стран
ФСБ обвинила "Британский Совет" в подрыве суверенитета других стран - РИА Новости, 05.06.2025
ФСБ обвинила "Британский Совет" в подрыве суверенитета других стран
Неправительственная организация "Британский Совет", ставшая основным инструментом влияния Лондона, напрямую используется спецслужбами Великобритании для подрыва РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T08:09:00+03:00
2025-06-05T08:13:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Неправительственная организация "Британский Совет", ставшая основным инструментом влияния Лондона, напрямую используется спецслужбами Великобритании для подрыва суверенитета независимых государств, заявила Федеральная служба безопасности РФ. Генпрокуратура РФ на основе материалов, предоставленных ФСБ, признала нежелательной на территории Российской Федерации деятельность "основного инструмента влияния Лондона: НПО "Британский Совет", говорится в заявлении. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации ведется работа по борьбе с подрывной деятельностью британских организаций... Согласно полученным сведениям, "Британский Совет" не только распространяет влияние Лондона по всему миру, реализуя программы в области образования, культуры и искусства, но и напрямую задействуется специальными службами Великобритании в конфиденциальных проектах, направленных на подрыв суверенитета независимых государств. Установлено его участие в секретных операциях британских спецслужб, замаскированных под оказание помощи в урегулировании конфликтов, продвижение молодых политических лидеров и пропаганду западных нетрадиционных ценностей", - отмечает ФСБ.
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лондон, великобритания, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), генеральная прокуратура рф, в мире
Лондон, Великобритания, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Генеральная прокуратура РФ, В мире
ФСБ обвинила "Британский Совет" в подрыве суверенитета других стран

ФСБ обвинила НПО "Британский Совет" в подрыве суверенитета независимых стран

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной службы безопасности РФ
Здание Федеральной службы безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Федеральной службы безопасности РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Неправительственная организация "Британский Совет", ставшая основным инструментом влияния Лондона, напрямую используется спецслужбами Великобритании для подрыва суверенитета независимых государств, заявила Федеральная служба безопасности РФ.
Генпрокуратура РФ на основе материалов, предоставленных ФСБ, признала нежелательной на территории Российской Федерации деятельность "основного инструмента влияния Лондона: НПО "Британский Совет", говорится в заявлении.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации ведется работа по борьбе с подрывной деятельностью британских организаций... Согласно полученным сведениям, "Британский Совет" не только распространяет влияние Лондона по всему миру, реализуя программы в области образования, культуры и искусства, но и напрямую задействуется специальными службами Великобритании в конфиденциальных проектах, направленных на подрыв суверенитета независимых государств. Установлено его участие в секретных операциях британских спецслужб, замаскированных под оказание помощи в урегулировании конфликтов, продвижение молодых политических лидеров и пропаганду западных нетрадиционных ценностей", - отмечает ФСБ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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ЛондонВеликобританияРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Генеральная прокуратура РФВ мире
 
 
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