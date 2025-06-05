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ФСБ рекомендовала дружественным странам пресечь работу "Британского Совета"
ФСБ рекомендовала дружественным странам пресечь работу "Британского Совета" - РИА Новости, 05.06.2025
ФСБ рекомендовала дружественным странам пресечь работу "Британского Совета"
ФСБ России рекомендует дружественным странам пресечь у себя работу неправительственной организации "Британский Совет" (БС). РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T08:08:00+03:00
2025-06-05T08:08:00+03:00
2025-06-05T08:13:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. ФСБ России рекомендует дружественным странам пресечь у себя работу неправительственной организации "Британский Совет" (БС). Генпрокуратура РФ на основе материалов от ФСБ признала нежелательной на территории России деятельность "Британского Совета". БС является основным инструментом влияния Лондона, отмечает ФСБ. Согласно полученным сведениям, БС напрямую задействуется спецслужбами Великобритании в конфиденциальных проектах, направленных на подрыв суверенитета независимых государств. По данным ФСБ, установлено участие БС в секретных операциях британских спецслужб, замаскированных под оказание помощи в урегулировании конфликтов, продвижение молодых политических лидеров и пропаганду западных нетрадиционных ценностей. "Органы безопасности рекомендуют партнерам из дружественных стран последовать примеру Москвы и купировать работу Совета на территории своих государств", - говорится в заявлении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, лондон, великобритания, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), генеральная прокуратура рф, в мире
Россия, Лондон, Великобритания, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Генеральная прокуратура РФ, В мире
ФСБ рекомендовала дружественным странам пресечь работу "Британского Совета"
ФСБ рекомендовала дружественным странам пресечь работу НПО "Британский Совет"