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Семь сотрудников URA.RU захотели уволиться после обысков в редакции - РИА Новости, 05.06.2025
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12:56 05.06.2025 (обновлено: 12:58 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/sotrudniki-2021073785.html
Семь сотрудников URA.RU захотели уволиться после обысков в редакции
Семь сотрудников URA.RU захотели уволиться после обысков в редакции - РИА Новости, 05.06.2025
Семь сотрудников URA.RU захотели уволиться после обысков в редакции
Семь сотрудников URA.RU захотели уволиться после обысков в редакции и задержаний, заявил РИА Новости глава редколлегии свердловской редакции URA.RU Михаил... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:56:00+03:00
2025-06-05T12:58:00+03:00
происшествия
свердловская область
пермский край
екатеринбург
сергей бодров
ura.ru
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Семь сотрудников URA.RU захотели уволиться после обысков в редакции и задержаний, заявил РИА Новости глава редколлегии свердловской редакции URA.RU Михаил Вьюгин. "Мне семь человек написали, что они уволятся. Семь из 240 – это, конечно, не остановка всей редакции. Но это за первые несколько часов. В ходе обыска в редакции опрашивают не про источники информации о преступлениях в Свердловской области, а "как вы относитесь к СВО", – сказал собеседник агентства. В силовых структурах РИА Новости заявили, что "все попытки "выкрутить" следственные действия в редакции в политическую плоскость являются политтехнологическим фарсом", в компьютерах в офисе найдено "достаточно подтверждений того, что издание на регулярной основе покупало оперативные сводки". "Я знаю, что в СК увозили редактора Дениса Аллаярова и корреспондента Сергея Бодрова. Сейчас оба не в СК, а на улице рядом с СК. Со своими адвокатами. Еще у одного корреспондента – Анны Салымской – был обыск, но ее нынешний статус я не знаю. Адвокат к ней еще едет", – добавил Вьюгин. В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU проходят обыски, в офисе изымают технику и документацию – предположительно, из-за подозрений в покупке оперативной сводки ГУМВД и использовании ее при подготовке статей. Задержаны трое сотрудников, включая редактора свердловской редакции Дениса Аллаярова, их повезли на допрос. Издание URA. RU в своем заявлении сообщило про обыски в редакции и квартирах нескольких журналистов свердловской редакции и приостановке работы головного офиса, отметив, что следователей СК "интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области". В СУСК по региону пока воздерживаются от комментариев. URA. RU – российское информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году, специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, центральная редакция находится в Екатеринбурге.
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свердловская область
пермский край
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происшествия, свердловская область, пермский край, екатеринбург, сергей бодров, ura.ru, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Свердловская область, Пермский край, Екатеринбург, Сергей Бодров, Ura.ru, Следственный комитет России (СК РФ)
Семь сотрудников URA.RU захотели уволиться после обысков в редакции

Вьюгин: семь сотрудников URA.RU хотят уволиться после обысков и задержаний

© РИА Новости / Ирина Семенова | Перейти в медиабанкЗдание уральской редакции информационного интернет-агентства URA.RU в Екатеринбурге, где проходят обыски
Здание уральской редакции информационного интернет-агентства URA.RU в Екатеринбурге, где проходят обыски - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Ирина Семенова
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Здание уральской редакции информационного интернет-агентства URA.RU в Екатеринбурге, где проходят обыски
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Семь сотрудников URA.RU захотели уволиться после обысков в редакции и задержаний, заявил РИА Новости глава редколлегии свердловской редакции URA.RU Михаил Вьюгин.
"Мне семь человек написали, что они уволятся. Семь из 240 – это, конечно, не остановка всей редакции. Но это за первые несколько часов. В ходе обыска в редакции опрашивают не про источники информации о преступлениях в Свердловской области, а "как вы относитесь к СВО", – сказал собеседник агентства.
В силовых структурах РИА Новости заявили, что "все попытки "выкрутить" следственные действия в редакции в политическую плоскость являются политтехнологическим фарсом", в компьютерах в офисе найдено "достаточно подтверждений того, что издание на регулярной основе покупало оперативные сводки".
"Я знаю, что в СК увозили редактора Дениса Аллаярова и корреспондента Сергея Бодрова. Сейчас оба не в СК, а на улице рядом с СК. Со своими адвокатами. Еще у одного корреспондента – Анны Салымской – был обыск, но ее нынешний статус я не знаю. Адвокат к ней еще едет", – добавил Вьюгин.
В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU проходят обыски, в офисе изымают технику и документацию – предположительно, из-за подозрений в покупке оперативной сводки ГУМВД и использовании ее при подготовке статей. Задержаны трое сотрудников, включая редактора свердловской редакции Дениса Аллаярова, их повезли на допрос.
Издание URA. RU в своем заявлении сообщило про обыски в редакции и квартирах нескольких журналистов свердловской редакции и приостановке работы головного офиса, отметив, что следователей СК "интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области".
В СУСК по региону пока воздерживаются от комментариев.
URA. RU – российское информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году, специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, центральная редакция находится в Екатеринбурге.
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ПроисшествияСвердловская областьПермский крайЕкатеринбургСергей БодровUra.ruСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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