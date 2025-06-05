https://ria.ru/20250605/sotrudniki-2021073785.html

Семь сотрудников URA.RU захотели уволиться после обысков в редакции

Семь сотрудников URA.RU захотели уволиться после обысков в редакции - РИА Новости, 05.06.2025

Семь сотрудников URA.RU захотели уволиться после обысков в редакции

Семь сотрудников URA.RU захотели уволиться после обысков в редакции и задержаний, заявил РИА Новости глава редколлегии свердловской редакции URA.RU Михаил... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T12:56:00+03:00

2025-06-05T12:56:00+03:00

2025-06-05T12:58:00+03:00

происшествия

свердловская область

пермский край

екатеринбург

сергей бодров

ura.ru

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Семь сотрудников URA.RU захотели уволиться после обысков в редакции и задержаний, заявил РИА Новости глава редколлегии свердловской редакции URA.RU Михаил Вьюгин. "Мне семь человек написали, что они уволятся. Семь из 240 – это, конечно, не остановка всей редакции. Но это за первые несколько часов. В ходе обыска в редакции опрашивают не про источники информации о преступлениях в Свердловской области, а "как вы относитесь к СВО", – сказал собеседник агентства. В силовых структурах РИА Новости заявили, что "все попытки "выкрутить" следственные действия в редакции в политическую плоскость являются политтехнологическим фарсом", в компьютерах в офисе найдено "достаточно подтверждений того, что издание на регулярной основе покупало оперативные сводки". "Я знаю, что в СК увозили редактора Дениса Аллаярова и корреспондента Сергея Бодрова. Сейчас оба не в СК, а на улице рядом с СК. Со своими адвокатами. Еще у одного корреспондента – Анны Салымской – был обыск, но ее нынешний статус я не знаю. Адвокат к ней еще едет", – добавил Вьюгин. В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU проходят обыски, в офисе изымают технику и документацию – предположительно, из-за подозрений в покупке оперативной сводки ГУМВД и использовании ее при подготовке статей. Задержаны трое сотрудников, включая редактора свердловской редакции Дениса Аллаярова, их повезли на допрос. Издание URA. RU в своем заявлении сообщило про обыски в редакции и квартирах нескольких журналистов свердловской редакции и приостановке работы головного офиса, отметив, что следователей СК "интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области". В СУСК по региону пока воздерживаются от комментариев. URA. RU – российское информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году, специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, центральная редакция находится в Екатеринбурге.

https://ria.ru/20250520/obyski-2018032768.html

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происшествия, свердловская область, пермский край, екатеринбург, сергей бодров, ura.ru, следственный комитет россии (ск рф)