https://ria.ru/20250605/sng-2021024543.html

Мишустин рассказал о росте товарооборота России со странами СНГ

Мишустин рассказал о росте товарооборота России со странами СНГ - РИА Новости, 05.06.2025

Мишустин рассказал о росте товарооборота России со странами СНГ

Доля стран СНГ в товарообороте России по итогам 2024 году увеличилась и составила 15,5%, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T09:33:00+03:00

2025-06-05T09:33:00+03:00

2025-06-05T09:38:00+03:00

экономика

россия

душанбе

михаил мишустин

снг

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ДУШАНБЕ, 5 июн - РИА Новости. Доля стран СНГ в товарообороте России по итогам 2024 году увеличилась и составила 15,5%, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "Для наших государств рынок Содружества остается не просто значимым, он является ключевым во внешнеторговом обороте. По итогам прошлого года доля стран СНГ в товарообороте России превысила 15,5% – это больше, чем годом ранее", - сказал Мишустин на заседании совета глав правительств СНГ в Душанбе.

https://ria.ru/20241128/sng-1986151822.html

россия

душанбе

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, душанбе, михаил мишустин, снг