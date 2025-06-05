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Мишустин рассказал о росте товарооборота России со странами СНГ
Мишустин рассказал о росте товарооборота России со странами СНГ - РИА Новости, 05.06.2025
Мишустин рассказал о росте товарооборота России со странами СНГ
Доля стран СНГ в товарообороте России по итогам 2024 году увеличилась и составила 15,5%, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T09:33:00+03:00
2025-06-05T09:33:00+03:00
2025-06-05T09:38:00+03:00
экономика
россия
душанбе
михаил мишустин
снг
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ДУШАНБЕ, 5 июн - РИА Новости. Доля стран СНГ в товарообороте России по итогам 2024 году увеличилась и составила 15,5%, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "Для наших государств рынок Содружества остается не просто значимым, он является ключевым во внешнеторговом обороте. По итогам прошлого года доля стран СНГ в товарообороте России превысила 15,5% – это больше, чем годом ранее", - сказал Мишустин на заседании совета глав правительств СНГ в Душанбе.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, душанбе, михаил мишустин, снг
Экономика, Россия, Душанбе, Михаил Мишустин, СНГ
Мишустин рассказал о росте товарооборота России со странами СНГ
Мишустин: доля стран СНГ в российском товарообороте выросла до 15,5% в 2024 году