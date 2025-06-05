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Мишустин рассказал о росте товарооборота России со странами СНГ - РИА Новости, 05.06.2025
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09:33 05.06.2025 (обновлено: 09:38 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/sng-2021024543.html
Мишустин рассказал о росте товарооборота России со странами СНГ
Мишустин рассказал о росте товарооборота России со странами СНГ - РИА Новости, 05.06.2025
Мишустин рассказал о росте товарооборота России со странами СНГ
Доля стран СНГ в товарообороте России по итогам 2024 году увеличилась и составила 15,5%, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T09:33:00+03:00
2025-06-05T09:38:00+03:00
экономика
россия
душанбе
михаил мишустин
снг
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ДУШАНБЕ, 5 июн - РИА Новости. Доля стран СНГ в товарообороте России по итогам 2024 году увеличилась и составила 15,5%, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "Для наших государств рынок Содружества остается не просто значимым, он является ключевым во внешнеторговом обороте. По итогам прошлого года доля стран СНГ в товарообороте России превысила 15,5% – это больше, чем годом ранее", - сказал Мишустин на заседании совета глав правительств СНГ в Душанбе.
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экономика, россия, душанбе, михаил мишустин, снг
Экономика, Россия, Душанбе, Михаил Мишустин, СНГ
Мишустин рассказал о росте товарооборота России со странами СНГ

Мишустин: доля стран СНГ в российском товарообороте выросла до 15,5% в 2024 году

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Душанбе. 5 июня 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Душанбе. 5 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Душанбе. 5 июня 2025
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ДУШАНБЕ, 5 июн - РИА Новости. Доля стран СНГ в товарообороте России по итогам 2024 году увеличилась и составила 15,5%, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Для наших государств рынок Содружества остается не просто значимым, он является ключевым во внешнеторговом обороте. По итогам прошлого года доля стран СНГ в товарообороте России превысила 15,5% – это больше, чем годом ранее", - сказал Мишустин на заседании совета глав правительств СНГ в Душанбе.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и главы правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Совет глав правительств стран СНГ состоится 12 декабря
28 ноября 2024, 09:52
 
ЭкономикаРоссияДушанбеМихаил МишустинСНГ
 
 
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