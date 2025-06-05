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В Словакии парламент поддержал резолюцию, отвергающую санкции против России - РИА Новости, 05.06.2025
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13:26 05.06.2025 (обновлено: 14:19 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/slovakiya-2021082993.html
В Словакии парламент поддержал резолюцию, отвергающую санкции против России
В Словакии парламент поддержал резолюцию, отвергающую санкции против России - РИА Новости, 05.06.2025
В Словакии парламент поддержал резолюцию, отвергающую санкции против России
Парламент Словакии поддержал резолюцию, отвергающую санкции против России. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T13:26:00+03:00
2025-06-05T14:19:00+03:00
словакия
россия
санкции в отношении россии
в мире
петер пеллегрини
андрей данко
москва
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БРАТИСЛАВА, 5 июн — РИА Новости. Парламент Словакии поддержал резолюцию, отвергающую санкции против России."Присутствовали 76 депутатов, 51 — “за”, один — “против”, 23 — “воздержались”. Это предложение одобрено", — сообщил председатель Национального совета страны Рихард Раши.Положения резолюции:В начале мая словацкие активисты передали в канцелярию президента страны петицию о референдуме с целью отменить рестрикции в отношении России. Лидер движения возрождения Роберт Швец подчеркивал, что удалось собрать 395 401 подпись при необходимых 350 тысячах.Авторы петиции предлагали провести референдум с вопросом: "Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?".В среду президент страны Петер Пеллегрини заявил, что провести голосование невозможно, поскольку "петиция не соответствует требованиям". По его мнению, текст изложен неясно и мог быть интерпретирован неоднозначно.Вице-спикер словацкого парламента, глава партии SNS Андрей Данко уточнил, что шокирован этим решением, поскольку глава государства, если у него были сомнения, должен был передать петицию в Конституционной суд для оценки. Швец назвал действия Пеллегрини незаконными.
https://ria.ru/20250524/slovakiya-2018877984.html
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словакия, россия, санкции в отношении россии, в мире, петер пеллегрини, андрей данко, москва
Словакия, Россия, Санкции в отношении России, В мире, Петер Пеллегрини, Андрей Данко, Москва
В Словакии парламент поддержал резолюцию, отвергающую санкции против России

Парламент Словакии поддержал резолюцию SNS, отвергающую санкции против России

© AP Photo / Petr David JosekФлаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 5 июн — РИА Новости. Парламент Словакии поддержал резолюцию, отвергающую санкции против России.
"Присутствовали 76 депутатов, 51 — “за”, один — “против”, 23 — “воздержались”. Это предложение одобрено", — сообщил председатель Национального совета страны Рихард Раши.
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Документ, направленный на защиту экономических интересов Братиславы, предложила рассмотреть Словацкая национальная партия (SNS), она входит в правительственную коалицию.

Положения резолюции:
  • парламент обязывает правительство Словакии не голосовать за новые санкции и торговые ограничения против Москвы;
  • продвигать меры по стабилизации энергетического рынка, ликвидации волатильности цен и охране стратегических интересов экономики.
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В начале мая словацкие активисты передали в канцелярию президента страны петицию о референдуме с целью отменить рестрикции в отношении России. Лидер движения возрождения Роберт Швец подчеркивал, что удалось собрать 395 401 подпись при необходимых 350 тысячах.
Авторы петиции предлагали провести референдум с вопросом: "Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?".
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В среду президент страны Петер Пеллегрини заявил, что провести голосование невозможно, поскольку "петиция не соответствует требованиям". По его мнению, текст изложен неясно и мог быть интерпретирован неоднозначно.
Вице-спикер словацкого парламента, глава партии SNS Андрей Данко уточнил, что шокирован этим решением, поскольку глава государства, если у него были сомнения, должен был передать петицию в Конституционной суд для оценки. Швец назвал действия Пеллегрини незаконными.
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