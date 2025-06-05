https://ria.ru/20250605/slovakiya-2021082993.html

В Словакии парламент поддержал резолюцию, отвергающую санкции против России

В Словакии парламент поддержал резолюцию, отвергающую санкции против России - РИА Новости, 05.06.2025

В Словакии парламент поддержал резолюцию, отвергающую санкции против России

Парламент Словакии поддержал резолюцию, отвергающую санкции против России. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T13:26:00+03:00

2025-06-05T13:26:00+03:00

2025-06-05T14:19:00+03:00

словакия

россия

санкции в отношении россии

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петер пеллегрини

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БРАТИСЛАВА, 5 июн — РИА Новости. Парламент Словакии поддержал резолюцию, отвергающую санкции против России."Присутствовали 76 депутатов, 51 — “за”, один — “против”, 23 — “воздержались”. Это предложение одобрено", — сообщил председатель Национального совета страны Рихард Раши.Положения резолюции:В начале мая словацкие активисты передали в канцелярию президента страны петицию о референдуме с целью отменить рестрикции в отношении России. Лидер движения возрождения Роберт Швец подчеркивал, что удалось собрать 395 401 подпись при необходимых 350 тысячах.Авторы петиции предлагали провести референдум с вопросом: "Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?".В среду президент страны Петер Пеллегрини заявил, что провести голосование невозможно, поскольку "петиция не соответствует требованиям". По его мнению, текст изложен неясно и мог быть интерпретирован неоднозначно.Вице-спикер словацкого парламента, глава партии SNS Андрей Данко уточнил, что шокирован этим решением, поскольку глава государства, если у него были сомнения, должен был передать петицию в Конституционной суд для оценки. Швец назвал действия Пеллегрини незаконными.

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https://ria.ru/20250507/slovakiya-2015491515.html

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словакия, россия, санкции в отношении россии, в мире, петер пеллегрини, андрей данко, москва