В Словакии парламент поддержал резолюцию, отвергающую санкции против России
Парламент Словакии поддержал резолюцию SNS, отвергающую санкции против России
© AP Photo / Petr David JosekФлаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе
© AP Photo / Petr David Josek
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 5 июн — РИА Новости. Парламент Словакии поддержал резолюцию, отвергающую санкции против России.
"Присутствовали 76 депутатов, 51 — “за”, один — “против”, 23 — “воздержались”. Это предложение одобрено", — сообщил председатель Национального совета страны Рихард Раши.
Документ, направленный на защиту экономических интересов Братиславы, предложила рассмотреть Словацкая национальная партия (SNS), она входит в правительственную коалицию.
Положения резолюции:
- парламент обязывает правительство Словакии не голосовать за новые санкции и торговые ограничения против Москвы;
- продвигать меры по стабилизации энергетического рынка, ликвидации волатильности цен и охране стратегических интересов экономики.
В начале мая словацкие активисты передали в канцелярию президента страны петицию о референдуме с целью отменить рестрикции в отношении России. Лидер движения возрождения Роберт Швец подчеркивал, что удалось собрать 395 401 подпись при необходимых 350 тысячах.
Авторы петиции предлагали провести референдум с вопросом: "Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?".
В среду президент страны Петер Пеллегрини заявил, что провести голосование невозможно, поскольку "петиция не соответствует требованиям". По его мнению, текст изложен неясно и мог быть интерпретирован неоднозначно.
Вице-спикер словацкого парламента, глава партии SNS Андрей Данко уточнил, что шокирован этим решением, поскольку глава государства, если у него были сомнения, должен был передать петицию в Конституционной суд для оценки. Швец назвал действия Пеллегрини незаконными.