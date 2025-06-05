Симоньян оценила современную политическую культуру США
Симоньян назвала современную американскую политическую культуру переломной
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Современная американская политическая культура войдет в историю как переломная, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале.
"Современная американская политическая культура войдет в историю как переломная, конечно. Вроде английской промышленной революции. Только наоборот. Но наблюдать занятно", - написала она.
Между американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного главой государства масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов. Маск назвал предложение "отвратительной мерзостью" и призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 9%.
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