https://ria.ru/20250605/simonjan-2021201790.html

Симоньян оценила современную политическую культуру США

Симоньян оценила современную политическую культуру США - РИА Новости, 05.06.2025

Симоньян оценила современную политическую культуру США

Современная американская политическая культура войдет в историю как переломная, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T23:45:00+03:00

2025-06-05T23:45:00+03:00

2025-06-05T23:45:00+03:00

в мире

сша

илон маск

дональд трамп

маргарита симоньян

tesla motors

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Современная американская политическая культура войдет в историю как переломная, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале. "Современная американская политическая культура войдет в историю как переломная, конечно. Вроде английской промышленной революции. Только наоборот. Но наблюдать занятно", - написала она. Между американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного главой государства масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов. Маск назвал предложение "отвратительной мерзостью" и призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 9%.

https://ria.ru/20250605/perepalka-2021200300.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, илон маск, дональд трамп, маргарита симоньян, tesla motors