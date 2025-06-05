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Симоньян оценила современную политическую культуру США - РИА Новости, 05.06.2025
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23:45 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/simonjan-2021201790.html
Симоньян оценила современную политическую культуру США
Симоньян оценила современную политическую культуру США - РИА Новости, 05.06.2025
Симоньян оценила современную политическую культуру США
Современная американская политическая культура войдет в историю как переломная, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T23:45:00+03:00
2025-06-05T23:45:00+03:00
в мире
сша
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Современная американская политическая культура войдет в историю как переломная, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале. "Современная американская политическая культура войдет в историю как переломная, конечно. Вроде английской промышленной революции. Только наоборот. Но наблюдать занятно", - написала она. Между американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного главой государства масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов. Маск назвал предложение "отвратительной мерзостью" и призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 9%.
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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, маргарита симоньян, tesla motors
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Маргарита Симоньян, Tesla motors
Симоньян оценила современную политическую культуру США

Симоньян назвала современную американскую политическую культуру переломной

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Современная американская политическая культура войдет в историю как переломная, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале.
"Современная американская политическая культура войдет в историю как переломная, конечно. Вроде английской промышленной революции. Только наоборот. Но наблюдать занятно", - написала она.
Дональд Трамп и Илон Маск на предвыборном мероприятии в городе Батлер - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Маск поддержал идею импичмента Трампу в ответ на угрозу лишить субсидий
Вчера, 23:36
Между американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного главой государства масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов. Маск назвал предложение "отвратительной мерзостью" и призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 9%.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Маск увидел связь между делом Эпстина и Трампом
Вчера, 22:47
 
В миреСШАИлон МаскДональд ТрампМаргарита СимоньянTesla motors
 
 
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