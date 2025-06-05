https://ria.ru/20250605/shakhta-2020994598.html
Семье погибшего на руднике на Камчатке проходчика окажут помощь
Семье погибшего на руднике на Камчатке проходчика окажут помощь - РИА Новости, 05.06.2025
Семье погибшего на руднике на Камчатке проходчика окажут помощь
Руководство рудника на Камчатке, где при обрушении породы погиб проходчик, окажет помощь его семье, сообщили в пресс-службе компании "Хайлэнд Голд". РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T02:38:00+03:00
2025-06-05T02:38:00+03:00
2025-06-05T02:38:00+03:00
происшествия
камчатка
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июн – РИА Новости. Руководство рудника на Камчатке, где при обрушении породы погиб проходчик, окажет помощь его семье, сообщили в пресс-службе компании "Хайлэнд Голд". Ранее в четверг ГУМЧС России по региону сообщило, что один человек погиб в результате обрушения породы на Бараньевском руднике в Быстринском районе. Тело мужчины извлечено на поверхность. Рудник продолжает работу в штатном режиме. СК и прокуратура по региону начали проверки. "Руководство и специалисты рудника проводят необходимые мероприятия по выяснению обстоятельств и причин случившегося. Рудник работает в штатном режиме. Предприятие окажет необходимую поддержку семье погибшего", - сообщили журналистам в пресс-службе компании. Там отметили, что погибший проходчик был сотрудником подрядной организации.
https://ria.ru/20250604/shakhta-2020780091.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка, россия, быстринский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Камчатка, Россия, Быстринский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Семье погибшего на руднике на Камчатке проходчика окажут помощь
Руководство рудника на Камчатке окажет помощь семье погибшего проходчика
ВЛАДИВОСТОК, 5 июн – РИА Новости. Руководство рудника на Камчатке, где при обрушении породы погиб проходчик, окажет помощь его семье, сообщили в пресс-службе компании "Хайлэнд Голд".
Ранее в четверг ГУМЧС России по региону сообщило, что один человек погиб в результате обрушения породы на Бараньевском руднике в Быстринском районе. Тело мужчины извлечено на поверхность. Рудник продолжает работу в штатном режиме. СК и прокуратура по региону начали проверки.
"Руководство и специалисты рудника проводят необходимые мероприятия по выяснению обстоятельств и причин случившегося. Рудник работает в штатном режиме. Предприятие окажет необходимую поддержку семье погибшего", - сообщили журналистам в пресс-службе компании.
Там отметили, что погибший проходчик был сотрудником подрядной организации.