https://ria.ru/20250605/shakhta-2020994598.html

Семье погибшего на руднике на Камчатке проходчика окажут помощь

Семье погибшего на руднике на Камчатке проходчика окажут помощь - РИА Новости, 05.06.2025

Семье погибшего на руднике на Камчатке проходчика окажут помощь

Руководство рудника на Камчатке, где при обрушении породы погиб проходчик, окажет помощь его семье, сообщили в пресс-службе компании "Хайлэнд Голд". РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T02:38:00+03:00

2025-06-05T02:38:00+03:00

2025-06-05T02:38:00+03:00

происшествия

камчатка

россия

быстринский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 июн – РИА Новости. Руководство рудника на Камчатке, где при обрушении породы погиб проходчик, окажет помощь его семье, сообщили в пресс-службе компании "Хайлэнд Голд". Ранее в четверг ГУМЧС России по региону сообщило, что один человек погиб в результате обрушения породы на Бараньевском руднике в Быстринском районе. Тело мужчины извлечено на поверхность. Рудник продолжает работу в штатном режиме. СК и прокуратура по региону начали проверки. "Руководство и специалисты рудника проводят необходимые мероприятия по выяснению обстоятельств и причин случившегося. Рудник работает в штатном режиме. Предприятие окажет необходимую поддержку семье погибшего", - сообщили журналистам в пресс-службе компании. Там отметили, что погибший проходчик был сотрудником подрядной организации.

https://ria.ru/20250604/shakhta-2020780091.html

https://ria.ru/20250516/shakhty-2017310707.html

камчатка

россия

быстринский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, камчатка, россия, быстринский район, следственный комитет россии (ск рф)