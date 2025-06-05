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Семье погибшего на руднике на Камчатке проходчика окажут помощь - РИА Новости, 05.06.2025
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02:38 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/shakhta-2020994598.html
Семье погибшего на руднике на Камчатке проходчика окажут помощь
Семье погибшего на руднике на Камчатке проходчика окажут помощь - РИА Новости, 05.06.2025
Семье погибшего на руднике на Камчатке проходчика окажут помощь
Руководство рудника на Камчатке, где при обрушении породы погиб проходчик, окажет помощь его семье, сообщили в пресс-службе компании "Хайлэнд Голд". РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T02:38:00+03:00
2025-06-05T02:38:00+03:00
происшествия
камчатка
россия
быстринский район
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июн – РИА Новости. Руководство рудника на Камчатке, где при обрушении породы погиб проходчик, окажет помощь его семье, сообщили в пресс-службе компании "Хайлэнд Голд". Ранее в четверг ГУМЧС России по региону сообщило, что один человек погиб в результате обрушения породы на Бараньевском руднике в Быстринском районе. Тело мужчины извлечено на поверхность. Рудник продолжает работу в штатном режиме. СК и прокуратура по региону начали проверки. "Руководство и специалисты рудника проводят необходимые мероприятия по выяснению обстоятельств и причин случившегося. Рудник работает в штатном режиме. Предприятие окажет необходимую поддержку семье погибшего", - сообщили журналистам в пресс-службе компании. Там отметили, что погибший проходчик был сотрудником подрядной организации.
https://ria.ru/20250604/shakhta-2020780091.html
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камчатка
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происшествия, камчатка, россия, быстринский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Камчатка, Россия, Быстринский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Семье погибшего на руднике на Камчатке проходчика окажут помощь

Руководство рудника на Камчатке окажет помощь семье погибшего проходчика

© РИА Новости / Питалев ИльяШахта
Шахта - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Питалев Илья
Шахта. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июн – РИА Новости. Руководство рудника на Камчатке, где при обрушении породы погиб проходчик, окажет помощь его семье, сообщили в пресс-службе компании "Хайлэнд Голд".
Ранее в четверг ГУМЧС России по региону сообщило, что один человек погиб в результате обрушения породы на Бараньевском руднике в Быстринском районе. Тело мужчины извлечено на поверхность. Рудник продолжает работу в штатном режиме. СК и прокуратура по региону начали проверки.
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"Руководство и специалисты рудника проводят необходимые мероприятия по выяснению обстоятельств и причин случившегося. Рудник работает в штатном режиме. Предприятие окажет необходимую поддержку семье погибшего", - сообщили журналистам в пресс-службе компании.
Там отметили, что погибший проходчик был сотрудником подрядной организации.
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ПроисшествияКамчаткаРоссияБыстринский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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