https://ria.ru/20250605/sezon-2021018255.html
В московском регионе начнется купальный сезон в предстоящие выходные
В московском регионе начнется купальный сезон в предстоящие выходные - РИА Новости, 05.06.2025
В московском регионе начнется купальный сезон в предстоящие выходные
Жителям московского региона можно открывать купальный сезон в предстоящие выходные: вода прогреется до плюс 18-20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T09:05:00+03:00
2025-06-05T09:05:00+03:00
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евгений тишковец
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Жителям московского региона можно открывать купальный сезон в предстоящие выходные: вода прогреется до плюс 18-20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что июнь в Центральной России стартовал с умеренного тепла, что обеспечивает медленный, но уверенный прогрев воды. "По последним данным, температура воды в Москве-реке у Звенигорода достигла плюс 18 градусов, а учитывая теплый прогноз погоды на ближайшие пять суток - ночи довольно теплые, не ниже плюс десяти-15 градусов, а днем воздух будет прогреваться до плюс 25-30 градусов, в понедельник впервые в сезоне температура станет выше плюс 30 градусов, - то в предстоящие выходные жителям столичного региона можно открывать купальный сезон. Температура воды в реках и озерах достигнет нижнего предела комфорта: плюс 18-20 градусов", - рассказал агентству Тишковец. Синоптик добавил, что это примерно соответствует температуре воды в настоящее время на курортах в Туапсе, Евпатории, Анапе, Геленджике и Сочи. Тем не менее находиться в воде желательно пока не более не более шести-11 минут взрослым и не более трех минут детям, уточнил Тишковец.
https://ria.ru/20250604/pogoda-2020783269.html
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евгений тишковец, звенигород, туапсе, евпатория, общество
Евгений Тишковец, Звенигород, Туапсе, Евпатория, Общество
В московском регионе начнется купальный сезон в предстоящие выходные
Жителям московского региона можно открывать купальный сезон в эти выходные