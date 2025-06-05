https://ria.ru/20250605/sever-2021072887.html

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 05.06.2025

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки

ВСУ за сутки потеряли свыше 180 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T12:54:00+03:00

2025-06-05T12:54:00+03:00

2025-06-05T12:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 180 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники механизированной, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и штурмового центра сил специальных операций в районах населенных пунктов Корчаковка, Варачино, Храповщина, Писаревка, Ворожба, Юнаковка, Садки и Великий Прикол Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 180 военнослужащих, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)