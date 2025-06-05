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Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 05.06.2025
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ за сутки потеряли свыше 180 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:54:00+03:00
2025-06-05T12:54:00+03:00
2025-06-05T12:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 180 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники механизированной, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и штурмового центра сил специальных операций в районах населенных пунктов Корчаковка, Варачино, Храповщина, Писаревка, Ворожба, Юнаковка, Садки и Великий Прикол Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 180 военнослужащих, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли свыше 180 военных в зоне действий сил "Севера"