https://ria.ru/20250605/sevastopol-2021202647.html

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.06.2025

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили третью объявленную за вечер четверга воздушную тревогу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T23:51:00+03:00

2025-06-05T23:51:00+03:00

2025-06-05T23:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

севастополь

республика крым

михаил развожаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. В Севастополе отменили третью объявленную за вечер четверга воздушную тревогу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Отбой воздушной тревоги!", - написал Развожаев. Воздушная тревога продлилась восемь минут. Кроме того, в Республике Крым также отменили предупреждение о ракетной опасности. "Экстренная информация: отбой ракетной опасности в Республике Крым", - говорится в сообщении МЧС. Предупреждение длилось семь минут.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

севастополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

севастополь, республика крым, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность