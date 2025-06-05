https://ria.ru/20250605/sevastopol-2021202647.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.06.2025
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили третью объявленную за вечер четверга воздушную тревогу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T23:51:00+03:00
2025-06-05T23:51:00+03:00
2025-06-05T23:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
севастополь
республика крым
михаил развожаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. В Севастополе отменили третью объявленную за вечер четверга воздушную тревогу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Отбой воздушной тревоги!", - написал Развожаев. Воздушная тревога продлилась восемь минут. Кроме того, в Республике Крым также отменили предупреждение о ракетной опасности. "Экстренная информация: отбой ракетной опасности в Республике Крым", - говорится в сообщении МЧС. Предупреждение длилось семь минут.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, республика крым, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Республика Крым, Михаил Развожаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили третью объявленную за вечер воздушную тревогу