https://ria.ru/20250605/sevastopol-2021201128.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.06.2025
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Севастополе третий раз за вечер, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T23:39:00+03:00
2025-06-05T23:39:00+03:00
2025-06-05T23:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Севастополе третий раз за вечер, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. "Внимание всем! Воздушная тревога!", - написал Развожаев. Тревога объявлена третий раз за вечер.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Безопасность
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе третий раз за вечер объявили воздушную тревогу