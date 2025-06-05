https://ria.ru/20250605/sevastopol-2021201128.html

В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.06.2025

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Севастополе третий раз за вечер, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T23:39:00+03:00

2025-06-05T23:39:00+03:00

2025-06-05T23:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Севастополе третий раз за вечер, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. "Внимание всем! Воздушная тревога!", - написал Развожаев. Тревога объявлена третий раз за вечер.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

севастополь, михаил развожаев, безопасность