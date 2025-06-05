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Цена на серебро превысила 36 долларов за тройскую унцию впервые с 2012 года - РИА Новости, 05.06.2025
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14:27 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/serebro-2021098177.html
Цена на серебро превысила 36 долларов за тройскую унцию впервые с 2012 года
Цена на серебро превысила 36 долларов за тройскую унцию впервые с 2012 года - РИА Новости, 05.06.2025
Цена на серебро превысила 36 долларов за тройскую унцию впервые с 2012 года
Стоимость серебра в четверг подскакивает более чем на 4%, впервые с 2012 года преодолев отметку в 36 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T14:27:00+03:00
2025-06-05T14:27:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Стоимость серебра в четверг подскакивает более чем на 4%, впервые с 2012 года преодолев отметку в 36 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.18 мск цена июльского фьючерса на серебро росла на 4,28% - до 36,13 доллара за доллара за унцию. Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 27,3 доллара, или на 0,8%, до 3 426,5 доллара за тройскую унцию.
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экономика, в мире
Экономика, В мире
Цена на серебро превысила 36 долларов за тройскую унцию впервые с 2012 года

Цена на серебро выросла до 36,13 за тройскую унцию

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВыплавка серебряных слитков
Выплавка серебряных слитков - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Выплавка серебряных слитков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Стоимость серебра в четверг подскакивает более чем на 4%, впервые с 2012 года преодолев отметку в 36 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.18 мск цена июльского фьючерса на серебро росла на 4,28% - до 36,13 доллара за доллара за унцию.
Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 27,3 доллара, или на 0,8%, до 3 426,5 доллара за тройскую унцию.
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