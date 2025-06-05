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Против блогера Щепихина возбудили уголовное дело - РИА Новости, 05.06.2025
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13:54 05.06.2025 (обновлено: 14:30 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/schepikhin-2021089305.html
Против блогера Щепихина возбудили уголовное дело
Против блогера Щепихина возбудили уголовное дело - РИА Новости, 05.06.2025
Против блогера Щепихина возбудили уголовное дело
Против блогера Арега Щепихина возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму и разжигании вражды, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T13:54:00+03:00
2025-06-05T14:30:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
москва
арег щепихин
ахмед дудаев
mercedes
инцидент с блогером щепихиным
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Против блогера Арега Щепихина возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму и разжигании вражды, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета."Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 &lt;…&gt; и пункту "а" части 2 статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время с фигурантом проводятся следственные действия", — говорится в публикации.В СК пояснили, что обнаружили в видеороликах блогера "признаки побуждения к совершению насильственных действий по отношению к группе лиц, выделяемой по национальному/этническому признакам, а также их унижения".В ближайшее время фигуранту предъявят обвинения и изберут меру пресечения.Вечером 3 июня в соцсетях появилось видео задержания Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили его в багажник "Мерседеса" с мигалками и номерами АМР.О деталях происшествия рассказал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он утверждал, что чеченское МВД проводит в отношении блогера проверку по факту публичных оскорблений чувств верующих.Позже полицейские задержали шестерых участников инцидента на Ярославском вокзале, а столичный главк СК возбудил уголовное дело о похищении человека и превышении должностных полномочий.
https://ria.ru/20250605/schepikhin-2021026811.html
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, москва, арег щепихин, ахмед дудаев, mercedes, инцидент с блогером щепихиным
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия, Москва, Арег Щепихин, Ахмед Дудаев, Mercedes, Инцидент с блогером Щепихиным
Против блогера Щепихина возбудили уголовное дело

СК: против блогера Щепихина возбудили уголовное дело о разжигании вражды

© Страница Арега Щепихина в соцсетиАрег Щепихин
Арег Щепихин - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Страница Арега Щепихина в соцсети
Арег Щепихин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Против блогера Арега Щепихина возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму и разжигании вражды, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 <…> и пункту "а" части 2 статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время с фигурантом проводятся следственные действия", — говорится в публикации.
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В СК пояснили, что обнаружили в видеороликах блогера "признаки побуждения к совершению насильственных действий по отношению к группе лиц, выделяемой по национальному/этническому признакам, а также их унижения".
В ближайшее время фигуранту предъявят обвинения и изберут меру пресечения.
Вечером 3 июня в соцсетях появилось видео задержания Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили его в багажник "Мерседеса" с мигалками и номерами АМР.
О деталях происшествия рассказал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он утверждал, что чеченское МВД проводит в отношении блогера проверку по факту публичных оскорблений чувств верующих.
Позже полицейские задержали шестерых участников инцидента на Ярославском вокзале, а столичный главк СК возбудил уголовное дело о похищении человека и превышении должностных полномочий.
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Следственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияРоссияМоскваАрег ЩепихинАхмед ДудаевMercedesИнцидент с блогером Щепихиным
 
 
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