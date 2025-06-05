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Суд в Химках взыскал автомобиль блогера Щепихина за долги в 2016 году - РИА Новости, 05.06.2025
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09:42 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/schepikhin-2021026811.html
Суд в Химках взыскал автомобиль блогера Щепихина за долги в 2016 году
Суд в Химках взыскал автомобиль блогера Щепихина за долги в 2016 году - РИА Новости, 05.06.2025
Суд в Химках взыскал автомобиль блогера Щепихина за долги в 2016 году
Суд в Химках в 2016 году по иску банка взыскал автомобиль блогера Арега Щепихина, разместившего в соцсетях видео с провокационными заявлениями в отношении... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T09:42:00+03:00
2025-06-05T09:42:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
москва
арег щепихин
ахмед дудаев
росбанк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
инцидент с блогером щепихиным
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Суд в Химках в 2016 году по иску банка взыскал автомобиль блогера Арега Щепихина, разместившего в соцсетях видео с провокационными заявлениями в отношении жителей Чечни, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. По иску 2016 года Щепихин был ответчиком, тогда в суд на него подало ПАО "Росбанк" с требованием обратить взыскание на машину мужчины, заложенную по кредитному договору. Щепихин задолжал банку 1 миллион 157 тысяч рублей, но неоднократно нарушил условия договора в части сроков и сумм ежемесячных платежей. Суд в Химках удовлетворил иск и обратил взыскание на автомобиль Opel Mokka 2014 года, принадлежащий Щепихину, указано в материалах. Во вторник поздно вечером в соцсетях появилось видео задержания блогера Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник Mercedes с мигалками с номерами АМР. В среду министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что мужчина в Москве был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами столицы, в его отношении МВД по Чечне проводит проверку по факту публичных оскорблений религиозных чувств верующих. МВД РФ сообщило, что вечером 3 июня столичные полицейские задержали 6 участников событий на Ярославском вокзале, вызвавших общественный резонанс, впоследствии было возбуждено уголовное дело о похищении человека и превышении должностных полномочий. Кроме того, в отношении блогера, "разместившего в соцсетях видеоролики с провокационными заявлениями в отношении жителей Чеченской республики", организована проверка.
https://ria.ru/20250604/sk-2020978606.html
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химки (городской округ в московской области), москва, арег щепихин, ахмед дудаев, росбанк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), инцидент с блогером щепихиным
Химки (городской округ в Московской области), Москва, Арег Щепихин, Ахмед Дудаев, Росбанк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Инцидент с блогером Щепихиным
Суд в Химках взыскал автомобиль блогера Щепихина за долги в 2016 году

Суд в Химках в 2016 г взыскал автомобиль блогера Арега Щепихина за долги

© Страница Арега Щепихина в соцсетиАрег Щепихин
Арег Щепихин - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Страница Арега Щепихина в соцсети
Арег Щепихин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Суд в Химках в 2016 году по иску банка взыскал автомобиль блогера Арега Щепихина, разместившего в соцсетях видео с провокационными заявлениями в отношении жителей Чечни, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
По иску 2016 года Щепихин был ответчиком, тогда в суд на него подало ПАО "Росбанк" с требованием обратить взыскание на машину мужчины, заложенную по кредитному договору. Щепихин задолжал банку 1 миллион 157 тысяч рублей, но неоднократно нарушил условия договора в части сроков и сумм ежемесячных платежей. Суд в Химках удовлетворил иск и обратил взыскание на автомобиль Opel Mokka 2014 года, принадлежащий Щепихину, указано в материалах.
Автомобили правоохранительных органов у Ярославского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
СК установил всех фигурантов инцидента на Ярославском вокзале
Вчера, 22:25
Во вторник поздно вечером в соцсетях появилось видео задержания блогера Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник Mercedes с мигалками с номерами АМР. В среду министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что мужчина в Москве был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами столицы, в его отношении МВД по Чечне проводит проверку по факту публичных оскорблений религиозных чувств верующих.
МВД РФ сообщило, что вечером 3 июня столичные полицейские задержали 6 участников событий на Ярославском вокзале, вызвавших общественный резонанс, впоследствии было возбуждено уголовное дело о похищении человека и превышении должностных полномочий. Кроме того, в отношении блогера, "разместившего в соцсетях видеоролики с провокационными заявлениями в отношении жителей Чеченской республики", организована проверка.
Арег Щепихин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Муфтий Чечни считает, что блогер Щепихин заслужил самое строгое наказание
Вчера, 15:45
 
Химки (городской округ в Московской области)МоскваАрег ЩепихинАхмед ДудаевРосбанкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Инцидент с блогером Щепихиным
 
 
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