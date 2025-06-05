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Блогер, задержанный в Москве, был участником судебных разбирательств - РИА Новости, 05.06.2025
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08:32 05.06.2025 (обновлено: 09:30 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/schepikhin--2021014727.html
Блогер, задержанный в Москве, был участником судебных разбирательств
Блогер, задержанный в Москве, был участником судебных разбирательств - РИА Новости, 05.06.2025
Блогер, задержанный в Москве, был участником судебных разбирательств
Блогер Арег Щепихин, публиковавший видео с провокационными высказываниями о жителях Чечни, участвовал в нескольких судебных разбирательствах в Химках, следует... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T08:32:00+03:00
2025-06-05T09:30:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
москва
арег щепихин
химкинский городской суд
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
инцидент с блогером щепихиным
общество
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Блогер Арег Щепихин, публиковавший видео с провокационными высказываниями о жителях Чечни, участвовал в нескольких судебных разбирательствах в Химках, следует из материалов суда, которые есть у РИА Новости. Так, последнее дело, в котором блогер выступал заинтересованным лицом, касалось иска ООО "Деньги будут!" к судебным приставам. Истец оспаривал бездействие сотрудников ФССП, которые несвоевременно выслали оригиналы исполнительных документов и не проконтролировали сроки направления взыскателю постановлений. Химкинский городской суд удовлетворил требования микрофинансовой организации. Другой иск блогер проиграл — одна из управляющих компаний Химок требовала с него плату за жилую площадь и коммунальные услуги. Сумма требований неизвестна. Вечером 3 июня в соцсетях появилось видео задержания Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили его в багажник "Мерседеса" с мигалками и номерами АМР.О деталях происшествия рассказал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он утверждал, что блогера не похитили, а задержали, чеченское МВД проводит в отношении него проверку по факту публичных оскорблений чувств верующих.Позже полицейские задержали шестерых участников инцидента на Ярославском вокзале, а столичный главк СК возбудил уголовное дело о похищении человека и превышении должностных полномочий. В отношении самого Щепихина и его видеороликов МВД начало проверку.
https://ria.ru/20250604/schepikhin-2020876110.html
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химки (городской округ в московской области), москва, арег щепихин, химкинский городской суд, министерство внутренних дел рф (мвд россии), инцидент с блогером щепихиным, общество
Химки (городской округ в Московской области), Москва, Арег Щепихин, Химкинский городской суд, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Инцидент с блогером Щепихиным, Общество
Блогер, задержанный в Москве, был участником судебных разбирательств

Блогер Щепихин, задержанный в Москве, был участником судебных разбирательств

© Страница Арега Щепихина в соцсетиАрег Щепихин
Арег Щепихин - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Страница Арега Щепихина в соцсети
Арег Щепихин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Блогер Арег Щепихин, публиковавший видео с провокационными высказываниями о жителях Чечни, участвовал в нескольких судебных разбирательствах в Химках, следует из материалов суда, которые есть у РИА Новости.
Так, последнее дело, в котором блогер выступал заинтересованным лицом, касалось иска ООО "Деньги будут!" к судебным приставам. Истец оспаривал бездействие сотрудников ФССП, которые несвоевременно выслали оригиналы исполнительных документов и не проконтролировали сроки направления взыскателю постановлений. Химкинский городской суд удовлетворил требования микрофинансовой организации.
Автомобили правоохранительных органов у Ярославского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Омбудсмен Чечни назвал задержание блогера Щепихина правомерным
Вчера, 15:42
Другой иск блогер проиграл — одна из управляющих компаний Химок требовала с него плату за жилую площадь и коммунальные услуги. Сумма требований неизвестна.
Вечером 3 июня в соцсетях появилось видео задержания Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили его в багажник "Мерседеса" с мигалками и номерами АМР.
О деталях происшествия рассказал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он утверждал, что блогера не похитили, а задержали, чеченское МВД проводит в отношении него проверку по факту публичных оскорблений чувств верующих.
Позже полицейские задержали шестерых участников инцидента на Ярославском вокзале, а столичный главк СК возбудил уголовное дело о похищении человека и превышении должностных полномочий. В отношении самого Щепихина и его видеороликов МВД начало проверку.
Арег Щепихин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Муфтий Чечни считает, что блогер Щепихин заслужил самое строгое наказание
Вчера, 15:45
 
Химки (городской округ в Московской области)МоскваАрег ЩепихинХимкинский городской судМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Инцидент с блогером ЩепихинымОбщество
 
 
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