https://ria.ru/20250605/schepikhin--2021014727.html

Блогер, задержанный в Москве, был участником судебных разбирательств

Блогер, задержанный в Москве, был участником судебных разбирательств - РИА Новости, 05.06.2025

Блогер, задержанный в Москве, был участником судебных разбирательств

Блогер Арег Щепихин, публиковавший видео с провокационными высказываниями о жителях Чечни, участвовал в нескольких судебных разбирательствах в Химках, следует... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T08:32:00+03:00

2025-06-05T08:32:00+03:00

2025-06-05T09:30:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

москва

арег щепихин

химкинский городской суд

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

инцидент с блогером щепихиным

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020818577_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_53b97f7e2ba8a336e5a5a0964b06407c.jpg

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Блогер Арег Щепихин, публиковавший видео с провокационными высказываниями о жителях Чечни, участвовал в нескольких судебных разбирательствах в Химках, следует из материалов суда, которые есть у РИА Новости. Так, последнее дело, в котором блогер выступал заинтересованным лицом, касалось иска ООО "Деньги будут!" к судебным приставам. Истец оспаривал бездействие сотрудников ФССП, которые несвоевременно выслали оригиналы исполнительных документов и не проконтролировали сроки направления взыскателю постановлений. Химкинский городской суд удовлетворил требования микрофинансовой организации. Другой иск блогер проиграл — одна из управляющих компаний Химок требовала с него плату за жилую площадь и коммунальные услуги. Сумма требований неизвестна. Вечером 3 июня в соцсетях появилось видео задержания Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили его в багажник "Мерседеса" с мигалками и номерами АМР.О деталях происшествия рассказал министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он утверждал, что блогера не похитили, а задержали, чеченское МВД проводит в отношении него проверку по факту публичных оскорблений чувств верующих.Позже полицейские задержали шестерых участников инцидента на Ярославском вокзале, а столичный главк СК возбудил уголовное дело о похищении человека и превышении должностных полномочий. В отношении самого Щепихина и его видеороликов МВД начало проверку.

https://ria.ru/20250604/schepikhin-2020876110.html

https://ria.ru/20250604/schepikhin--2020877534.html

химки (городской округ в московской области)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

химки (городской округ в московской области), москва, арег щепихин, химкинский городской суд, министерство внутренних дел рф (мвд россии), инцидент с блогером щепихиным, общество