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"Сбер" рассматривает вариант вывода внутренних IT-продуктов на рынок - РИА Новости, 05.06.2025
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11:54 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/sber-2021056048.html
"Сбер" рассматривает вариант вывода внутренних IT-продуктов на рынок
"Сбер" рассматривает вариант вывода внутренних IT-продуктов на рынок - РИА Новости, 05.06.2025
"Сбер" рассматривает вариант вывода внутренних IT-продуктов на рынок
"Сбер" рассматривает вариант вывода внутренних IT-продуктов на рынок, когда доведет их с помощью генеративного искусственного интеллекта до нового уровня... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T11:54:00+03:00
2025-06-05T11:54:00+03:00
сбер
экономика
ципр-2025
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. "Сбер" рассматривает вариант вывода внутренних IT-продуктов на рынок, когда доведет их с помощью генеративного искусственного интеллекта до нового уровня качества, сообщил РИА Новости старший вице-президент банка Кирилл Меньшов на площадке ЦИПР-2025. "Мы постоянно думаем про вывод внутренних продуктов на рынок. Сейчас у нас философия такая: по большинству продуктов рынок уже сформирован, там есть и российские, и зарубежные решения. Это жестокий красный океан. И большинству наших продуктов нет смысла в этой гонке участвовать. Но на одном из этапов трансформации с помощью генеративного искусственного интеллекта мы доведем наши продукты до нового уровня качества - и вот тогда возможно выйдем с ними на рынок. Когда это будут продукты нового поколения", - сказал Меньшов. Он рассказал, что в этом году "Сбер" встраивает ИИ-инструмент для рабочих задач в свою операционную систему для сотрудников - примерно так же, как это сделал Microsoft. "Скоро без генеративного искусственного интеллекта не будет ни одного продукта", - добавил старший вице-президент. Сейчас все специализированные продукты, с которыми работают сотрудники "Сбера", находятся в платформе офисной продуктивности - этот собственные ноутбуки, своя операционная система, свой браузер, свой чат. "В каждом ее элементе есть или будет искусственный интеллект: в операционной системе — co-pilot, в чате — ИИ-ассистент, в ВКС — автопротоколирование встреч", - добавил Меньшов.
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сбер, экономика, ципр-2025
Сбер, Экономика, ЦИПР-2025
"Сбер" рассматривает вариант вывода внутренних IT-продуктов на рынок

"Сбер" рассматривает вариант вывода улучшенных внутренних IT-продуктов на рынок

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. "Сбер" рассматривает вариант вывода внутренних IT-продуктов на рынок, когда доведет их с помощью генеративного искусственного интеллекта до нового уровня качества, сообщил РИА Новости старший вице-президент банка Кирилл Меньшов на площадке ЦИПР-2025.
"Мы постоянно думаем про вывод внутренних продуктов на рынок. Сейчас у нас философия такая: по большинству продуктов рынок уже сформирован, там есть и российские, и зарубежные решения. Это жестокий красный океан. И большинству наших продуктов нет смысла в этой гонке участвовать. Но на одном из этапов трансформации с помощью генеративного искусственного интеллекта мы доведем наши продукты до нового уровня качества - и вот тогда возможно выйдем с ними на рынок. Когда это будут продукты нового поколения", - сказал Меньшов.
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Он рассказал, что в этом году "Сбер" встраивает ИИ-инструмент для рабочих задач в свою операционную систему для сотрудников - примерно так же, как это сделал Microsoft. "Скоро без генеративного искусственного интеллекта не будет ни одного продукта", - добавил старший вице-президент.
Сейчас все специализированные продукты, с которыми работают сотрудники "Сбера", находятся в платформе офисной продуктивности - этот собственные ноутбуки, своя операционная система, свой браузер, свой чат.
"В каждом ее элементе есть или будет искусственный интеллект: в операционной системе — co-pilot, в чате — ИИ-ассистент, в ВКС — автопротоколирование встреч", - добавил Меньшов.
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