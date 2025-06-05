Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Саратовской области
СК: в Саратовской области при жесткой посадке Ан-2 пострадал пилот
© Фото : Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России/TelegramНа месте жесткой посадки самолета в Саратовской области
На месте жесткой посадки самолета в Саратовской области
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пилот пострадал при жесткой посадке Ан-2 в Саратовской области, воздушное судно получило механические повреждения, начата проверка, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.
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"Саратовским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту жесткой посадки самолета проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
По данным следствия, днем 5 июня вблизи села Новорепное Саратовской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Отмечается, что результате воздушное судно получило механические повреждения, пилот был госпитализирован.
В настоящее время следователь осматривает место происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий для установления всех причин, условий и обстоятельств произошедшего.
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