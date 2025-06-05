https://ria.ru/20250605/samolet-2021149983.html

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Саратовской области

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Саратовской области - РИА Новости, 05.06.2025

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Саратовской области

Пилот пострадал при жесткой посадке Ан-2 в Саратовской области, воздушное судно получило механические повреждения, начата проверка, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T17:28:00+03:00

2025-06-05T17:28:00+03:00

2025-06-05T17:51:00+03:00

происшествия

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

ан-2

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пилот пострадал при жесткой посадке Ан-2 в Саратовской области, воздушное судно получило механические повреждения, начата проверка, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России."Саратовским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту жесткой посадки самолета проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.По данным следствия, днем 5 июня вблизи села Новорепное Саратовской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Отмечается, что результате воздушное судно получило механические повреждения, пилот был госпитализирован.В настоящее время следователь осматривает место происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий для установления всех причин, условий и обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20250604/vertolet-2020831565.html

саратовская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), ан-2