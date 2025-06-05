https://ria.ru/20250605/saldo-2021075829.html

Путин обсудил с Сальдо ситуацию в Херсонской области

Путин обсудил с Сальдо ситуацию в Херсонской области - РИА Новости, 05.06.2025

Путин обсудил с Сальдо ситуацию в Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, глава государства на фоне... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T13:03:00+03:00

2025-06-05T13:03:00+03:00

2025-06-05T13:06:00+03:00

херсонская область

россия

владимир сальдо

владимир путин

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, глава государства на фоне массированных ударов по гражданской инфраструктуре поинтересовался обстановкой в регионе и спросил, какая нужна помощь.Свыше 120 тысяч человек остались без света и воды в семи округах Херсонской области из-за обстрела подстанции, сообщил ранее в четверг Сальдо."Провёл телефонный разговор с президентом. Владимир Владимирович внимательно следит за ситуацией после массированных ударов по гражданской инфраструктуре Херсонщины. Поинтересовался обстановкой, спросил, какая нужна помощь, поблагодарил за слаженные действия по восстановлению. Отдельно отметил: эффективные действия наших военных позволили кратно снизить возможные последствия", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.Как сообщали в ГУ МЧС по Херсонской области утром в четверг, электроснабжение в регионе планируется восстановить к 18.00 мск.

https://ria.ru/20250604/herson-2020889744.html

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херсонская область , россия, владимир сальдо, владимир путин