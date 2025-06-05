Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с Сальдо ситуацию в Херсонской области - РИА Новости, 05.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:03 05.06.2025 (обновлено: 13:06 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/saldo-2021075829.html
Путин обсудил с Сальдо ситуацию в Херсонской области
Путин обсудил с Сальдо ситуацию в Херсонской области - РИА Новости, 05.06.2025
Путин обсудил с Сальдо ситуацию в Херсонской области
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, глава государства на фоне... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T13:03:00+03:00
2025-06-05T13:06:00+03:00
херсонская область
россия
владимир сальдо
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019799160_0:0:3744:2106_1920x0_80_0_0_c32eb59957435597e69e0612d8596508.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, глава государства на фоне массированных ударов по гражданской инфраструктуре поинтересовался обстановкой в регионе и спросил, какая нужна помощь.Свыше 120 тысяч человек остались без света и воды в семи округах Херсонской области из-за обстрела подстанции, сообщил ранее в четверг Сальдо."Провёл телефонный разговор с президентом. Владимир Владимирович внимательно следит за ситуацией после массированных ударов по гражданской инфраструктуре Херсонщины. Поинтересовался обстановкой, спросил, какая нужна помощь, поблагодарил за слаженные действия по восстановлению. Отдельно отметил: эффективные действия наших военных позволили кратно снизить возможные последствия", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.Как сообщали в ГУ МЧС по Херсонской области утром в четверг, электроснабжение в регионе планируется восстановить к 18.00 мск.
https://ria.ru/20250604/herson-2020889744.html
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019799064_0:0:3478:2609_1920x0_80_0_0_9119ee67068a75b24c7563245ebbb0c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , россия, владимир сальдо, владимир путин
Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Владимир Путин
Путин обсудил с Сальдо ситуацию в Херсонской области

Глава Херсонской области Сальдо обсудил с Путиным ситуацию в регионе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, глава государства на фоне массированных ударов по гражданской инфраструктуре поинтересовался обстановкой в регионе и спросил, какая нужна помощь.
Свыше 120 тысяч человек остались без света и воды в семи округах Херсонской области из-за обстрела подстанции, сообщил ранее в четверг Сальдо.
"Провёл телефонный разговор с президентом. Владимир Владимирович внимательно следит за ситуацией после массированных ударов по гражданской инфраструктуре Херсонщины. Поинтересовался обстановкой, спросил, какая нужна помощь, поблагодарил за слаженные действия по восстановлению. Отдельно отметил: эффективные действия наших военных позволили кратно снизить возможные последствия", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Как сообщали в ГУ МЧС по Херсонской области утром в четверг, электроснабжение в регионе планируется восстановить к 18.00 мск.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Сенатор прокомментировал преследования российских волонтеров в Херсоне
Вчера, 16:27
 
Херсонская областьРоссияВладимир СальдоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала