https://ria.ru/20250605/rylsk-2021166764.html

В Рыльске у погибшей при атаке ВСУ женщины осталось трое детей

В Рыльске у погибшей при атаке ВСУ женщины осталось трое детей - РИА Новости, 05.06.2025

В Рыльске у погибшей при атаке ВСУ женщины осталось трое детей

У погибшей в результате удара ВСУ по курскому Рыльску женщины осталось трое детей, ее семье окажут всю посильную помощь, сообщил врио губернатор Курской области РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T18:03:00+03:00

2025-06-05T18:03:00+03:00

2025-06-05T18:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

рыльск

вооруженные силы украины

происшествия

курская область

александр хинштейн

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. У погибшей в результате удара ВСУ по курскому Рыльску женщины осталось трое детей, ее семье окажут всю посильную помощь, сообщил врио губернатор Курской области Александр Хинштейн.Ранее в четверг Хинштейн сообщил об атаке ВСУ на Рыльск, в результате которой погибла молодая женщина, ещё 6 человек пострадали."По уточнённой информации, у погибшей трое несовершеннолетних детей. Окажем семье всю посильную помощь", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250605/delo-2021117332.html

рыльск

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рыльск, вооруженные силы украины, происшествия, курская область, александр хинштейн