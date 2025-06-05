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В Рыльске у погибшей при атаке ВСУ женщины осталось трое детей
В Рыльске у погибшей при атаке ВСУ женщины осталось трое детей - РИА Новости, 05.06.2025
В Рыльске у погибшей при атаке ВСУ женщины осталось трое детей
У погибшей в результате удара ВСУ по курскому Рыльску женщины осталось трое детей, ее семье окажут всю посильную помощь, сообщил врио губернатор Курской области РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T18:03:00+03:00
2025-06-05T18:03:00+03:00
2025-06-05T18:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
рыльск
вооруженные силы украины
происшествия
курская область
александр хинштейн
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. У погибшей в результате удара ВСУ по курскому Рыльску женщины осталось трое детей, ее семье окажут всю посильную помощь, сообщил врио губернатор Курской области Александр Хинштейн.Ранее в четверг Хинштейн сообщил об атаке ВСУ на Рыльск, в результате которой погибла молодая женщина, ещё 6 человек пострадали."По уточнённой информации, у погибшей трое несовершеннолетних детей. Окажем семье всю посильную помощь", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
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рыльск, вооруженные силы украины, происшествия, курская область, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Рыльск, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн
В Рыльске у погибшей при атаке ВСУ женщины осталось трое детей
Хинштейн: у погибшей при атаке ВСУ в Рыльске молодой женщины осталось трое детей