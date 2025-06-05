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В Рыльске у погибшей при атаке ВСУ женщины осталось трое детей - РИА Новости, 05.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:03 05.06.2025 (обновлено: 18:22 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/rylsk-2021166764.html
В Рыльске у погибшей при атаке ВСУ женщины осталось трое детей
В Рыльске у погибшей при атаке ВСУ женщины осталось трое детей - РИА Новости, 05.06.2025
В Рыльске у погибшей при атаке ВСУ женщины осталось трое детей
У погибшей в результате удара ВСУ по курскому Рыльску женщины осталось трое детей, ее семье окажут всю посильную помощь, сообщил врио губернатор Курской области РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T18:03:00+03:00
2025-06-05T18:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
рыльск
вооруженные силы украины
происшествия
курская область
александр хинштейн
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. У погибшей в результате удара ВСУ по курскому Рыльску женщины осталось трое детей, ее семье окажут всю посильную помощь, сообщил врио губернатор Курской области Александр Хинштейн.Ранее в четверг Хинштейн сообщил об атаке ВСУ на Рыльск, в результате которой погибла молодая женщина, ещё 6 человек пострадали."По уточнённой информации, у погибшей трое несовершеннолетних детей. Окажем семье всю посильную помощь", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
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рыльск, вооруженные силы украины, происшествия, курская область, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Рыльск, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн
В Рыльске у погибшей при атаке ВСУ женщины осталось трое детей

Хинштейн: у погибшей при атаке ВСУ в Рыльске молодой женщины осталось трое детей

© Фото : Александр Хинштейн/TelegramПоследствия удара со стороны ВСУ по Рыльску Курской области
Последствия удара со стороны ВСУ по Рыльску Курской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Последствия удара со стороны ВСУ по Рыльску Курской области
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. У погибшей в результате удара ВСУ по курскому Рыльску женщины осталось трое детей, ее семье окажут всю посильную помощь, сообщил врио губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Ранее в четверг Хинштейн сообщил об атаке ВСУ на Рыльск, в результате которой погибла молодая женщина, ещё 6 человек пострадали.
"По уточнённой информации, у погибшей трое несовершеннолетних детей. Окажем семье всю посильную помощь", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Последствия атаки украинских БПЛА по дачным домам в курском Рыльске - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
После атаки ВСУ на гражданские объекты в Рыльске завели дело
Вчера, 15:34
 
Специальная военная операция на УкраинеРыльскВооруженные силы УкраиныПроисшествияКурская областьАлександр Хинштейн
 
 
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