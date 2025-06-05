https://ria.ru/20250605/rudnik-2020992278.html

После ЧП на руднике на Камчатке, где погиб проходчик, началась проверка

После ЧП на руднике на Камчатке, где погиб проходчик, началась проверка - РИА Новости, 05.06.2025

После ЧП на руднике на Камчатке, где погиб проходчик, началась проверка

Прокуратура и СУСК по Камчатскому краю начали проверки после обрушения породы на Бараньевском руднике, где погиб проходчик, сообщают ведомства. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T01:50:00+03:00

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2025-06-05T01:50:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 5 июн – РИА Новости. Прокуратура и СУСК по Камчатскому краю начали проверки после обрушения породы на Бараньевском руднике, где погиб проходчик, сообщают ведомства. Ранее в четверг ГУМЧС России по региону сообщило, что один человек погиб в результате обрушения породы на Бараньевском руднике в Быстринском районе. Тело мужчины извлечено на поверхность. Рудник продолжает работу в штатном режиме. "Мильковским межрайонным следственным отделом СУСК России по Камчатскому краю организована процессуальная проверка обстоятельств обрушения породы на руднике Бараньевский в Быстринском районе Камчатского края", - говорится в сообщении регионального СУСК РФ. Как утоняет ведомство, погибшим оказался 40-летний проходчик золоторудного предприятия. Он получил травмы в результате бокового вывала. Прокуратура Камчатки, в свою очередь, сообщила, что проверяет исполнение законодательства об охране труда руководством предприятия. Поставлены на контроль результаты процессуальной проверки следствия.

https://ria.ru/20250604/shakhta-2020780091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, камчатка, камчатский край