Рейтинг@Mail.ru
После ЧП на руднике на Камчатке, где погиб проходчик, началась проверка - РИА Новости, 05.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:50 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/rudnik-2020992278.html
После ЧП на руднике на Камчатке, где погиб проходчик, началась проверка
После ЧП на руднике на Камчатке, где погиб проходчик, началась проверка - РИА Новости, 05.06.2025
После ЧП на руднике на Камчатке, где погиб проходчик, началась проверка
Прокуратура и СУСК по Камчатскому краю начали проверки после обрушения породы на Бараньевском руднике, где погиб проходчик, сообщают ведомства. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T01:50:00+03:00
2025-06-05T01:50:00+03:00
происшествия
россия
камчатка
камчатский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990372988_13:53:728:455_1920x0_80_0_0_e24fab11a3576ad5a9a29ab0d4952f3e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 июн – РИА Новости. Прокуратура и СУСК по Камчатскому краю начали проверки после обрушения породы на Бараньевском руднике, где погиб проходчик, сообщают ведомства. Ранее в четверг ГУМЧС России по региону сообщило, что один человек погиб в результате обрушения породы на Бараньевском руднике в Быстринском районе. Тело мужчины извлечено на поверхность. Рудник продолжает работу в штатном режиме. "Мильковским межрайонным следственным отделом СУСК России по Камчатскому краю организована процессуальная проверка обстоятельств обрушения породы на руднике Бараньевский в Быстринском районе Камчатского края", - говорится в сообщении регионального СУСК РФ. Как утоняет ведомство, погибшим оказался 40-летний проходчик золоторудного предприятия. Он получил травмы в результате бокового вывала. Прокуратура Камчатки, в свою очередь, сообщила, что проверяет исполнение законодательства об охране труда руководством предприятия. Поставлены на контроль результаты процессуальной проверки следствия.
https://ria.ru/20250604/shakhta-2020780091.html
https://ria.ru/20250516/shakhty-2017310707.html
россия
камчатка
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990372988_114:0:721:455_1920x0_80_0_0_dfb207bd8adb196f7ca65e4e67b18ce7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, камчатка, камчатский край
Происшествия, Россия, Камчатка, Камчатский край
После ЧП на руднике на Камчатке, где погиб проходчик, началась проверка

Прокуратура проверит рудник на Камчатке, где при обрушении породы погиб человек

© Следком Якутии/TelegramШахта
Шахта - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Следком Якутии/Telegram
Шахта. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 5 июн – РИА Новости. Прокуратура и СУСК по Камчатскому краю начали проверки после обрушения породы на Бараньевском руднике, где погиб проходчик, сообщают ведомства.
Ранее в четверг ГУМЧС России по региону сообщило, что один человек погиб в результате обрушения породы на Бараньевском руднике в Быстринском районе. Тело мужчины извлечено на поверхность. Рудник продолжает работу в штатном режиме.
Шахтер - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
В Воркуте произошла авария на шахте "Комсомольская"
Вчера, 07:14
"Мильковским межрайонным следственным отделом СУСК России по Камчатскому краю организована процессуальная проверка обстоятельств обрушения породы на руднике Бараньевский в Быстринском районе Камчатского края", - говорится в сообщении регионального СУСК РФ.
Как утоняет ведомство, погибшим оказался 40-летний проходчик золоторудного предприятия. Он получил травмы в результате бокового вывала.
Прокуратура Камчатки, в свою очередь, сообщила, что проверяет исполнение законодательства об охране труда руководством предприятия. Поставлены на контроль результаты процессуальной проверки следствия.
Шахтер - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
В Кузбассе из обесточенных шахт вывели 210 человек
16 мая, 11:58
 
ПроисшествияРоссияКамчаткаКамчатский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала