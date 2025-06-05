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"Должны сбавить обороты": на Западе развеяли миф о "российской угрозе" - РИА Новости, 05.06.2025
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20:37 05.06.2025 (обновлено: 20:50 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/rossiya-2021187439.html
"Должны сбавить обороты": на Западе развеяли миф о "российской угрозе"
"Должны сбавить обороты": на Западе развеяли миф о "российской угрозе" - РИА Новости, 05.06.2025
"Должны сбавить обороты": на Западе развеяли миф о "российской угрозе"
Западные комментаторы, пламенно заявляющие о "российской угрозе", должны остановиться, так как у Москвы нет причин начинать полномасштабный конфликт с НАТО,... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T20:37:00+03:00
2025-06-05T20:50:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Западные комментаторы, пламенно заявляющие о "российской угрозе", должны остановиться, так как у Москвы нет причин начинать полномасштабный конфликт с НАТО, пишет The National Interest."Россия уже побеждает на Украине. У Путина просто нет причин обострять войну. И западные комментаторы, пронзительно предупреждающие о третьей мировой войне, особенно правые, должны сбавить обороты", — говорится в материале.Издание отмечает, что российский президент всегда четко осознавал последствия своих действий, даже если американцы и европейцы этого не делали.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и Москвы. Отмечается беспрецедентная активность НАТО у западных границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Кремль неоднократно выражал обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250605/nato-2021171439.html
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в мире, москва, европа, нато
В мире, Москва, Европа, НАТО
"Должны сбавить обороты": на Западе развеяли миф о "российской угрозе"

NI: Россия не собирается нападать на НАТО

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Западные комментаторы, пламенно заявляющие о "российской угрозе", должны остановиться, так как у Москвы нет причин начинать полномасштабный конфликт с НАТО, пишет The National Interest.
"Россия уже побеждает на Украине. У Путина просто нет причин обострять войну. И западные комментаторы, пронзительно предупреждающие о третьей мировой войне, особенно правые, должны сбавить обороты", — говорится в материале.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Генсек НАТО предложил увеличить расходы на оборону
Вчера, 18:19
Издание отмечает, что российский президент всегда четко осознавал последствия своих действий, даже если американцы и европейцы этого не делали.
В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и Москвы. Отмечается беспрецедентная активность НАТО у западных границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
Кремль неоднократно выражал обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
В Британии поддержали Россию после дерзкого заявления главы НАТО
Вчера, 02:06
 
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