https://ria.ru/20250605/rossiya-2021187439.html
"Должны сбавить обороты": на Западе развеяли миф о "российской угрозе"
"Должны сбавить обороты": на Западе развеяли миф о "российской угрозе" - РИА Новости, 05.06.2025
"Должны сбавить обороты": на Западе развеяли миф о "российской угрозе"
Западные комментаторы, пламенно заявляющие о "российской угрозе", должны остановиться, так как у Москвы нет причин начинать полномасштабный конфликт с НАТО,... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T20:37:00+03:00
2025-06-05T20:37:00+03:00
2025-06-05T20:50:00+03:00
в мире
москва
европа
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000849933_0:150:3106:1897_1920x0_80_0_0_2da824747b044d54d99c0f01d80063cb.jpg
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Западные комментаторы, пламенно заявляющие о "российской угрозе", должны остановиться, так как у Москвы нет причин начинать полномасштабный конфликт с НАТО, пишет The National Interest."Россия уже побеждает на Украине. У Путина просто нет причин обострять войну. И западные комментаторы, пронзительно предупреждающие о третьей мировой войне, особенно правые, должны сбавить обороты", — говорится в материале.Издание отмечает, что российский президент всегда четко осознавал последствия своих действий, даже если американцы и европейцы этого не делали.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и Москвы. Отмечается беспрецедентная активность НАТО у западных границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Кремль неоднократно выражал обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250605/nato-2021171439.html
https://ria.ru/20250605/nato-2020993245.html
москва
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000849933_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_7614681d307f217e55900a620cc35cda.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, европа, нато
В мире, Москва, Европа, НАТО
"Должны сбавить обороты": на Западе развеяли миф о "российской угрозе"
NI: Россия не собирается нападать на НАТО