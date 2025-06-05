https://ria.ru/20250605/rossija-2021134099.html

Россия открыта для иностранных студентов, заявил Примаков

Россия открыта для иностранных студентов, заявил Примаков - РИА Новости, 05.06.2025

Россия открыта для иностранных студентов, заявил Примаков

Россия всегда открыта для иностранных студентов, в том числе из Китая, заявил РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T16:45:00+03:00

2025-06-05T16:45:00+03:00

2025-06-05T16:45:00+03:00

россия

китай

евгений примаков

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия всегда открыта для иностранных студентов, в том числе из Китая, заявил РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков. Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США начнут аннулировать визы китайским студентам, в том числе тем, кто связан с Коммунистической партией Китая (КПК) или обучается по ключевым специальностям. При это подробностей о том, каким образом американские власти будут проверять студентов на связи с КПК, а также о том, какие именно сферы войдут в список "критических", предоставлено не было. "Наша страна всегда открыта для иностранных студентов. И мы создаем все необходимые условия обучения. Для китайских студентов традиционно одна из самых больших квот - 1000 мест", - сказал Примаков, комментируя аннулирование визы китайским студентам в США. Он добавил, что в ходе отборочной кампании 2025/2026 от китайских студентов поступило 2670 заявок для обучения в вузах России. По словам Примакова, наибольшей популярностью пользуются Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Уральский федеральный университет, Санкт-Петербургский государственный университет и Дальневосточный федеральный университет. Студенты отдают предпочтение направлениям филологии, лингвистике, экономике, менеджменту, педагогическому образованию, заключил он. Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп потребовал от Гарвардского университета предоставить список иностранных студентов для проверки их благонадежности. Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, глава государства высказал мнение, что доля иностранных студентов в Гарварде должна быть ограничена до примерно 15%.

https://ria.ru/20250603/bfu-2019837861.html

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россия, китай, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)