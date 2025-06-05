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Следующая рабочая неделя будет короткой - РИА Новости, 05.06.2025
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Следующая рабочая неделя будет короткой
Следующая рабочая неделя будет короткой - РИА Новости, 05.06.2025
Следующая рабочая неделя будет короткой
Следующая рабочая неделя в России будет трехдневной благодаря празднованию Дня России 12 июня, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T03:30:00+03:00
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общество
россия
день защиты детей
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Следующая рабочая неделя в России будет трехдневной благодаря празднованию Дня России 12 июня, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская. “В июне 2025 года россиян, работающих по пятидневной рабочей неделе, ожидают еще одни длинные четырехдневные выходные - с 12 по 15 июня. И им будет предшествовать короткая трехдневная рабочая неделя”, - сказала Подольская. Национальный праздник День России был установлен 11 июня 1992 года постановлением Верховного Совета Российской Федерации № 2981-I "О праздничном дне 12 июня". В 1994 году он получил статус государственного и название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. В 1998 году президент в обращении к россиянам предложил называть этот праздник День России. Официальная смена названия праздника на привычный сегодня вариант произошла в 2002 году после вступления в силу Трудового кодекса РФ.
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общество, россия, день защиты детей
Общество, Россия, День защиты детей
Следующая рабочая неделя будет короткой

Следующая рабочая неделя будет короткой благодаря празднованию Дня России

© РИА Новости / Вадим Жернов | Перейти в медиабанкПраздник
Праздник - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Вадим Жернов
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Следующая рабочая неделя в России будет трехдневной благодаря празднованию Дня России 12 июня, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
“В июне 2025 года россиян, работающих по пятидневной рабочей неделе, ожидают еще одни длинные четырехдневные выходные - с 12 по 15 июня. И им будет предшествовать короткая трехдневная рабочая неделя”, - сказала Подольская.
Национальный праздник День России был установлен 11 июня 1992 года постановлением Верховного Совета Российской Федерации № 2981-I "О праздничном дне 12 июня". В 1994 году он получил статус государственного и название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. В 1998 году президент в обращении к россиянам предложил называть этот праздник День России. Официальная смена названия праздника на привычный сегодня вариант произошла в 2002 году после вступления в силу Трудового кодекса РФ.
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