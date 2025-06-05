https://ria.ru/20250605/ross-2021140692.html
В России разработали комплекс для помехозащищённой синхронизации
В России разработали комплекс для помехозащищённой синхронизации - РИА Новости, 05.06.2025
В России разработали комплекс для помехозащищённой синхронизации
Российский институт ВНИИФТРИ разработал новый комплекс для помехозащищённой синхронизации цифровых сетей и телерадиовещания, он позволяет работать даже в... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T17:03:00+03:00
2025-06-05T17:03:00+03:00
2025-06-05T17:03:00+03:00
наука
технологии
сергей донченко
вниифтри
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
россия
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российский институт ВНИИФТРИ разработал новый комплекс для помехозащищённой синхронизации цифровых сетей и телерадиовещания, он позволяет работать даже в условиях радиоэлектронных помех, сообщили РИА Новости в пресс-службе института. "Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Росстандарта впервые представил свою новую разработку — передовой комплекс аппаратуры "Синхро-1Т", - говорится в сообщении. Отмечается, что он предназначен для высокоточной синхронизации времени в современных цифровых сетях связи и телевидения для управления сетевым трафиком. Кроме того, с его помощью происходит объединение инфраструктуры операторов и отправка данных в реальном времени. Как рассказал гендиректор ВНИИФТРИ Сергей Донченко, любые сбои в синхронизации временных сигналов могут приводить к серьезным потерям и сбоям сервисов, влияя на бизнес-процессы и безопасность, особенно в сфере информации. "Новый комплекс "Синхро-1Т", разработка которого завершается во ВНИИФТРИ, позволит повысить устойчивость отечественной инфраструктуры связи и телекоммуникации к внешним воздействиям, даже при наличии серьезных внешних радиоэлектронных и имитационных помех", - отметил Донченко. "Синхро-1Т" оптимально подходит для эксплуатации в цифровых сетях связи и телерадиовещания с высокими требованиями к надёжности и точности синхронизации времени даже в условиях интенсивных помех. Аппаратура состоит из спутникового навигационного приёмника и рубидиевого сверхминиатюрного стандарта частоты, который обеспечивает непрерывное и стабильное формирование временной шкалы даже при кратковременных перебоях во внешних сигналах. Оба разработаны во ВНИИФТРИ. Сейчас проводятся испытания комплекса в реальных условиях эксплуатации. Старт серийного производства запланирован в 2025 году, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250603/stantsiya-2020639581.html
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технологии, сергей донченко, вниифтри, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), россия
Наука, Технологии, Сергей Донченко, ВНИИФТРИ, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Россия
В России разработали комплекс для помехозащищённой синхронизации
ВНИИФТРИ разработал комплекс для помехозащищенной синхронизации цифровых сетей
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российский институт ВНИИФТРИ разработал новый комплекс для помехозащищённой синхронизации цифровых сетей и телерадиовещания, он позволяет работать даже в условиях радиоэлектронных помех, сообщили РИА Новости в пресс-службе института.
"Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Росстандарта
впервые представил свою новую разработку — передовой комплекс аппаратуры "Синхро-1Т", - говорится в сообщении.
Отмечается, что он предназначен для высокоточной синхронизации времени в современных цифровых сетях связи и телевидения для управления сетевым трафиком. Кроме того, с его помощью происходит объединение инфраструктуры операторов и отправка данных в реальном времени.
Как рассказал гендиректор ВНИИФТРИ Сергей Донченко
, любые сбои в синхронизации временных сигналов могут приводить к серьезным потерям и сбоям сервисов, влияя на бизнес-процессы и безопасность, особенно в сфере информации.
"Новый комплекс "Синхро-1Т", разработка которого завершается во ВНИИФТРИ, позволит повысить устойчивость отечественной инфраструктуры связи и телекоммуникации к внешним воздействиям, даже при наличии серьезных внешних радиоэлектронных и имитационных помех", - отметил Донченко.
"Синхро-1Т" оптимально подходит для эксплуатации в цифровых сетях связи и телерадиовещания с высокими требованиями к надёжности и точности синхронизации времени даже в условиях интенсивных помех.
Аппаратура состоит из спутникового навигационного приёмника и рубидиевого сверхминиатюрного стандарта частоты, который обеспечивает непрерывное и стабильное формирование временной шкалы даже при кратковременных перебоях во внешних сигналах. Оба разработаны во ВНИИФТРИ.
Сейчас проводятся испытания комплекса в реальных условиях эксплуатации. Старт серийного производства запланирован в 2025 году, уточнили в пресс-службе.