https://ria.ru/20250605/rospotrebnadzor-2021040310.html

Роспотребнадзор начал проверку после отравления детей в поезде

Роспотребнадзор начал проверку после отравления детей в поезде - РИА Новости, 05.06.2025

Роспотребнадзор начал проверку после отравления детей в поезде

Роспотребнадзор сообщил о старте проведения санитарно-эпидемиологического расследования по факту регистрации острой кишечной инфекции среди детей в поезде... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T10:36:00+03:00

2025-06-05T10:36:00+03:00

2025-06-05T11:27:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

екатеринбург

свердловская область

анапа

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор сообщил о старте проведения санитарно-эпидемиологического расследования по факту регистрации острой кишечной инфекции среди детей в поезде Екатеринбург-Анапа. Ранее департамент информационной политики Свердловской области сообщил, что восемь детей из Екатеринбурга, которые направлялись на отдых в Анапу, отравились в поезде, их госпитализировали в больницу в Воронежской области, сейчас самочувствие детей не вызывает опасений. "Специалисты управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту совместно с коллегами из управлений Роспотребнадзора по Воронежской, Ростовской областям и Краснодарскому краю незамедлительно начали санитарно-эпидемиологическое расследование по факту регистрации случаев острой кишечной инфекции в детской организованной группе, следовавшей в поезде из Екатеринбурга в Анапу", - отметили в пресс-службе ведомства. В Роспотребнадзоре дополнили, что по факту отравления госпитализированы восемь детей. По предварительной информации, причиной заболевания является норовирусная инфекция. В настоящее время все заболевшие получают необходимое лечение и находятся под медицинским наблюдением. "Сотрудниками Роспотребнадзора проводятся противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия. Отобраны смывы с поверхностей, образцы готовой продукции, пробы воды. Обследованы контактные лица. Проводятся лабораторные исследования", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250604/rospotrebnadzor-2020943192.html

екатеринбург

свердловская область

анапа

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происшествия, здоровье - общество, екатеринбург, свердловская область, анапа, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)