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Режиссер из Колумбии рассказал о впечатлениях от приезда в Москву

Режиссер из Колумбии рассказал о впечатлениях от приезда в Москву - РИА Новости, 05.06.2025

Режиссер из Колумбии рассказал о впечатлениях от приезда в Москву

Колумбийский режиссер спектакля "Полковнику никто не пишет" Международного театрального фестиваля имени Чехова Хорхе Али Триана рассказал РИА Новости, что для... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T15:23:00+03:00

2025-06-05T15:23:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Колумбийский режиссер спектакля "Полковнику никто не пишет" Международного театрального фестиваля имени Чехова Хорхе Али Триана рассказал РИА Новости, что для его коллектива выступать в Москве в год 90-летия российско-колумбийских отношений - повод для гордости. "Мы чувствуем ответственность за страну, за принадлежность к театральному сообществу, и то, что нам выпала честь приехать в Москву, чтобы показать свою работу, конечно, внушает нам гордость", - заявил он. Также режиссер отметил, что тот факт, что в рамках Чеховского фестиваля в Москве будут показаны сразу четыре латиноамериканских постановки, свидетельствует о взаимном интересе Латинской Америки и России. "Полковнику никто не пишет" - постановка колумбийских Национального центра искусств имени Делии Сапаты Оливельи и Мастерской народного театра. Спектакль будет идти на сцене Театра имени Пушкина с 4 по 7 июня. Повесть нобелевского лауреата Габриэля Гарсиа Маркеса "Полковнику никто не пишет", которая легла в основу постановки, была опубликована в 1961 году.

https://ria.ru/20250602/stoun-2020477729.html

https://realty.ria.ru/20250527/chehov-tsentr-2019277273.html

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