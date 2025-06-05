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Режиссер из Колумбии рассказал о впечатлениях от приезда в Москву - РИА Новости, 05.06.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:23 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/rezhisser--2021112285.html
Режиссер из Колумбии рассказал о впечатлениях от приезда в Москву
Режиссер из Колумбии рассказал о впечатлениях от приезда в Москву - РИА Новости, 05.06.2025
Режиссер из Колумбии рассказал о впечатлениях от приезда в Москву
Колумбийский режиссер спектакля "Полковнику никто не пишет" Международного театрального фестиваля имени Чехова Хорхе Али Триана рассказал РИА Новости, что для... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T15:23:00+03:00
2025-06-05T15:23:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Колумбийский режиссер спектакля "Полковнику никто не пишет" Международного театрального фестиваля имени Чехова Хорхе Али Триана рассказал РИА Новости, что для его коллектива выступать в Москве в год 90-летия российско-колумбийских отношений - повод для гордости. "Мы чувствуем ответственность за страну, за принадлежность к театральному сообществу, и то, что нам выпала честь приехать в Москву, чтобы показать свою работу, конечно, внушает нам гордость", - заявил он. Также режиссер отметил, что тот факт, что в рамках Чеховского фестиваля в Москве будут показаны сразу четыре латиноамериканских постановки, свидетельствует о взаимном интересе Латинской Америки и России. "Полковнику никто не пишет" - постановка колумбийских Национального центра искусств имени Делии Сапаты Оливельи и Мастерской народного театра. Спектакль будет идти на сцене Театра имени Пушкина с 4 по 7 июня. Повесть нобелевского лауреата Габриэля Гарсиа Маркеса "Полковнику никто не пишет", которая легла в основу постановки, была опубликована в 1961 году.
https://ria.ru/20250602/stoun-2020477729.html
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москва, колумбия, латинская америка, габриэль гарсиа маркес, в мире
Культура, Москва, Колумбия, Латинская Америка, Габриэль Гарсиа Маркес, В мире
Режиссер из Колумбии рассказал о впечатлениях от приезда в Москву

Режиссер из Колумбии Триана назвал выступление в Москве поводом для гордости

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРежиссер Хорхе Али Триана во время пресс-подхода перед началом спектакля "Полковнику никто не пишет" в Московском драматическом театре имени Пушкина
Режиссер Хорхе Али Триана во время пресс-подхода перед началом спектакля Полковнику никто не пишет в Московском драматическом театре имени Пушкина - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Режиссер Хорхе Али Триана во время пресс-подхода перед началом спектакля "Полковнику никто не пишет" в Московском драматическом театре имени Пушкина
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Колумбийский режиссер спектакля "Полковнику никто не пишет" Международного театрального фестиваля имени Чехова Хорхе Али Триана рассказал РИА Новости, что для его коллектива выступать в Москве в год 90-летия российско-колумбийских отношений - повод для гордости.
"Мы чувствуем ответственность за страну, за принадлежность к театральному сообществу, и то, что нам выпала честь приехать в Москву, чтобы показать свою работу, конечно, внушает нам гордость", - заявил он.
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Также режиссер отметил, что тот факт, что в рамках Чеховского фестиваля в Москве будут показаны сразу четыре латиноамериканских постановки, свидетельствует о взаимном интересе Латинской Америки и России.
"Полковнику никто не пишет" - постановка колумбийских Национального центра искусств имени Делии Сапаты Оливельи и Мастерской народного театра. Спектакль будет идти на сцене Театра имени Пушкина с 4 по 7 июня. Повесть нобелевского лауреата Габриэля Гарсиа Маркеса "Полковнику никто не пишет", которая легла в основу постановки, была опубликована в 1961 году.
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