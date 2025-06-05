https://ria.ru/20250605/restoran-2021138884.html
На площадке ПМЭФ откроют ресторан итальянской кухни
На площадке ПМЭФ откроют ресторан итальянской кухни - РИА Новости, 05.06.2025
На площадке ПМЭФ откроют ресторан итальянской кухни
Ресторан итальянской кухни откроется на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщила пресс-служба фонда "Росконгресс". РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T16:59:00+03:00
2025-06-05T16:59:00+03:00
2025-06-05T16:59:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Ресторан итальянской кухни откроется на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщила пресс-служба фонда "Росконгресс". "Вновь на площадке ПМЭФ откроется ресторан итальянской кухни. Гостей форума ждут изысканные блюда от известного итальянского шеф-повара Раффаеле Эспозито, который ранее успешно провел кейтеринг на XVII Веронском Евразийском экономическом форуме в Рас-эль-Хайме (ОАЭ) 5-6 декабря 2024 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что итальянское деловое сообщество будет принимать активное участие в форуме, эта часть мероприятий организована совместно с итальянской ассоциацией "Познаём Евразию". "Для европейского бизнеса важно иметь возможность составить собственное представление о целесообразности и потенциале делового взаимодействия даже в нынешней сложной обстановке. ПМЭФ даёт такую возможность, которой надо воспользоваться", - цитирует фонд в сообщении слова президента ассоциации Антонио Фаллико. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250605/bano-2021137757.html
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экономика, рас-эль-хайма (эмират), оаэ, антонио фаллико, познаем евразию, пмэф — 2025
Экономика, Рас-эль-Хайма (эмират), ОАЭ, Антонио Фаллико, Познаем Евразию, ПМЭФ — 2025
На площадке ПМЭФ откроют ресторан итальянской кухни
"Росконгресс": ресторан итальянской кухни откроется на площадке ПМЭФ-2025