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Российские регионы представят свою продукцию на выставке в рамках ПМЭФ
Российские регионы представят свою продукцию на выставке в рамках ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2025
Российские регионы представят свою продукцию на выставке в рамках ПМЭФ
Свои стенды на выставке SPIEF Investment & Business Expo в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) организуют 27 российских регионов,... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T10:40:00+03:00
2025-06-05T10:40:00+03:00
2025-06-05T10:40:00+03:00
экономика
россия
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
российское общество "знание"
российское военно-историческое общество (рвио)
пмэф — 2025
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Свои стенды на выставке SPIEF Investment & Business Expo в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) организуют 27 российских регионов, где они представят свою продукцию и проекты, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". По информации фонда, на ПМЭФ российские регионы смогут представить свои проекты и продукцию на выставке SPIEF Investment & Business Expo. "Участие в выставке подтвердили 29 субъектов РФ, включая два объединенных стенда. Так, в рамках коллективной экспозиции "Енисейская Сибирь" и Сибирский федеральный округ представят свою продукцию и инициативы. Свои индивидуальные стенды на выставке организуют 27 регионов", - говорится в сообщении "Росконгресса". Также, по данным фонда, в выставке принимают участие Минспорта РФ, Генеральная прокуратура РФ, Росмолодежь и Минобрнауки РФ, отдельные экспозиции подготовят Российское общество "Знание", Российское военно-историческое общество и Военно-Промышленная Компания. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250529/vino-2019765494.html
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экономика, россия, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), российское общество "знание", российское военно-историческое общество (рвио), пмэф — 2025
Экономика, Россия, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Российское общество "Знание", Российское военно-историческое общество (РВИО), ПМЭФ — 2025
Российские регионы представят свою продукцию на выставке в рамках ПМЭФ
На выставке в рамках ПМЭФ 27 регионов РФ организуют стенды со своей продукцией