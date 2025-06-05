https://ria.ru/20250605/redaktor-2021174101.html

Свердловскому редактору URA.RU грозит срок до 8 лет

Свердловскому редактору URA.RU грозит срок до 8 лет - РИА Новости, 05.06.2025

Свердловскому редактору URA.RU грозит срок до 8 лет

Редактор издания URA.RU в Екатеринбурге Денис Аллаяров подозревается в даче взятки полицейскому, на тот момент действующему, сообщили РИА Новости в силовых... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T18:28:00+03:00

2025-06-05T18:28:00+03:00

2025-06-05T18:28:00+03:00

происшествия

екатеринбург

свердловская область

россия

ura.ru

обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Редактор издания URA.RU в Екатеринбурге Денис Аллаяров подозревается в даче взятки полицейскому, на тот момент действующему, сообщили РИА Новости в силовых структурах, санкция статьи, по которой на журналиста возбуждено дело, подразумевает наказание в виде штрафа и лишения свободы на срок до восьми лет. В четверг в силовых структурах сообщили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU проходят обыски, трое сотрудников, в том числе свердловский редактор Денис Аллаяров, были задержаны, после допроса всех троих отпустили "как свидетелей". Уже к вечеру источник в силовых структурах заявил РИА Новости, что Аллаярова задержали второй раз за день, на него завели дело о даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий. В свою очередь, само издание подтвердило, что в головном офисе в Екатеринбурге проходили обыски, и утверждало, что следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области. "Аллаярову вменяют дачу взятки сотруднику полиции, на тот момент действующему", - сказал собеседник агентства, не уточнив сумму взятки. Вменяемая редактору часть 3 статьи 291 УК РФ подразумевает наказание в виде штрафа до 1 миллиона 500 тысяч рублей или лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности. В силовых структурах подчеркивали, что на рабочих компьютерах URA.RU правоохранители "нашли достаточно подтверждений того, что издание на регулярной основе покупало оперативные сводки". Как ранее заявлял РИА Новости адвокат журналиста Георгий Краснов, 15 апреля было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников полиции о превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности. В СУСК по региону пока воздерживаются от комментариев по этой теме. Союз журналистов России (СЖР) выразил поддержку сотрудникам информационного агентства URA.RU, заявив, что силовые мероприятия в отношении прессы недопустимы. URA.RU – российское информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году, специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, центральная редакция находится в Екатеринбурге.

https://ria.ru/20250605/sotrudniki-2021073785.html

https://ria.ru/20250605/kompyuter-2021076302.html

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