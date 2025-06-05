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Редактора URA.RU задержали второй раз за день

Редактора URA.RU задержали второй раз за день - РИА Новости, 05.06.2025

Редактора URA.RU задержали второй раз за день

Сотрудника свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова задержали второй раз за день, против него возбудили уголовное дело, сообщили РИА Новости в силовых... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T16:23:00+03:00

2025-06-05T16:23:00+03:00

2025-06-05T18:45:00+03:00

происшествия

свердловская область

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обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге

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пермский край

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Сотрудника свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова задержали второй раз за день, против него возбудили уголовное дело, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Да, Аллаяров задержан второй раз. <...> Возбуждено дело по части 3 статьи 291 ("Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий")", — сказал собеседник агентства. Уточняется, что редактора подозревают в даче взятки на тот момент действующему сотруднику полиции. Обыски в редакции URA.RUВ четверг в уральской редакции СМИ прошли обыски, в офисе изъяли технику и документацию. Предположительно, журналистов подозревают в покупке оперативной сводки главка МВД и использовании ее при подготовке статей. Трех сотрудников — Дениса Аллаярова, Анну Салымскую и Сергея Бодрова — задержали и допросили. Двух последних отпустили.В URA.RU заявили, что обыски также прошли в квартирах нескольких редакторов, работа головного офиса приостановлена. Издание утверждает, что следователей "интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области".В региональном управлении СК России пока не комментировали ситуацию.URA.RU — информационное интернет-агентство, основано в 2006 году. Специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края. Центральная редакция расположена в Екатеринбурге.

https://ria.ru/20250605/sotrudniki-2021073785.html

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