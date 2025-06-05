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Редактора URA.RU задержали второй раз за день - РИА Новости, 05.06.2025
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16:23 05.06.2025 (обновлено: 18:45 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/redaktor-2021126690.html
Редактора URA.RU задержали второй раз за день
Редактора URA.RU задержали второй раз за день - РИА Новости, 05.06.2025
Редактора URA.RU задержали второй раз за день
Сотрудника свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова задержали второй раз за день, против него возбудили уголовное дело, сообщили РИА Новости в силовых... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T16:23:00+03:00
2025-06-05T18:45:00+03:00
происшествия
свердловская область
ura.ru
обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге
следственный комитет россии (ск рф)
пермский край
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Сотрудника свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова задержали второй раз за день, против него возбудили уголовное дело, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Да, Аллаяров задержан второй раз. &lt;...&gt; Возбуждено дело по части 3 статьи 291 ("Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий")", — сказал собеседник агентства. Уточняется, что редактора подозревают в даче взятки на тот момент действующему сотруднику полиции. Обыски в редакции URA.RUВ четверг в уральской редакции СМИ прошли обыски, в офисе изъяли технику и документацию. Предположительно, журналистов подозревают в покупке оперативной сводки главка МВД и использовании ее при подготовке статей. Трех сотрудников — Дениса Аллаярова, Анну Салымскую и Сергея Бодрова — задержали и допросили. Двух последних отпустили.В URA.RU заявили, что обыски также прошли в квартирах нескольких редакторов, работа головного офиса приостановлена. Издание утверждает, что следователей "интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области".В региональном управлении СК России пока не комментировали ситуацию.URA.RU — информационное интернет-агентство, основано в 2006 году. Специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края. Центральная редакция расположена в Екатеринбурге.
https://ria.ru/20250605/sotrudniki-2021073785.html
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свердловская область
пермский край
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Новости
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происшествия, свердловская область, ura.ru, обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге, следственный комитет россии (ск рф), пермский край, екатеринбург
Происшествия, Свердловская область, Ura.ru, Обыски в редакции URA.RU в Екатеринбурге, Следственный комитет России (СК РФ), Пермский край, Екатеринбург
Редактора URA.RU задержали второй раз за день

Редактора URA.RU Аллаярова задержали второй раз за день

© РИА Новости / Ирина Семенова | Перейти в медиабанкОбыски в уральской редакции информационного интернет-агентства URA.RU в Екатеринбурге
Обыски в уральской редакции информационного интернет-агентства URA.RU в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Ирина Семенова
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Обыски в уральской редакции информационного интернет-агентства URA.RU в Екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Сотрудника свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова задержали второй раз за день, против него возбудили уголовное дело, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Да, Аллаяров задержан второй раз. <...> Возбуждено дело по части 3 статьи 291 ("Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий")", — сказал собеседник агентства.
Здание уральской редакции информационного интернет-агентства URA.RU в Екатеринбурге, где проходят обыски - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Семь сотрудников URA.RU захотели уволиться после обысков в редакции
Вчера, 12:56
Уточняется, что редактора подозревают в даче взятки на тот момент действующему сотруднику полиции.

За это грозит наказание в виде штрафа до 1,5 миллиона рублей или лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до 30-кратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности.

Обыски в головном офисе агентства URA.RU в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
В компьютерах URA.RU нашли подтверждения покупки сводок МВД
Вчера, 13:05

Обыски в редакции URA.RU

В четверг в уральской редакции СМИ прошли обыски, в офисе изъяли технику и документацию. Предположительно, журналистов подозревают в покупке оперативной сводки главка МВД и использовании ее при подготовке статей. Трех сотрудников — Дениса Аллаярова, Анну Салымскую и Сергея Бодрова — задержали и допросили. Двух последних отпустили.
В URA.RU заявили, что обыски также прошли в квартирах нескольких редакторов, работа головного офиса приостановлена. Издание утверждает, что следователей "интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области".
В региональном управлении СК России пока не комментировали ситуацию.
URA.RU — информационное интернет-агентство, основано в 2006 году. Специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края. Центральная редакция расположена в Екатеринбурге.
Обыски в головном офисе агентства URA.RU в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Союз журналистов России поддержал сотрудников URA.RU
Вчера, 14:16
 
ПроисшествияСвердловская областьUra.ruОбыски в редакции URA.RU в ЕкатеринбургеСледственный комитет России (СК РФ)Пермский крайЕкатеринбург
 
 
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