Рейтинг@Mail.ru
Редактора свердловского отделения URA.RU отпустили из полиции после допроса - РИА Новости, 05.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:09 05.06.2025 (обновлено: 13:47 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/redaktor-2021077124.html
Редактора свердловского отделения URA.RU отпустили из полиции после допроса
Редактора свердловского отделения URA.RU отпустили из полиции после допроса - РИА Новости, 05.06.2025
Редактора свердловского отделения URA.RU отпустили из полиции после допроса
Редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова отпустили из полиции после допроса, сообщил РИА Новости его адвокат Георгий Краснов. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T13:09:00+03:00
2025-06-05T13:47:00+03:00
пермский край
екатеринбург
ura.ru
следственный комитет россии (ск рф)
обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге
общество
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021040018_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_39f223cdb2ce93c7e1899896f233a97c.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова отпустили из полиции после допроса, сообщил РИА Новости его адвокат Георгий Краснов."Аллаяров — свидетель, уже на свободе, как и Бодров", — сказал собеседник агентства.По его словам, еще одна сотрудница агентства сейчас на допросе.Обыски в редакции URA.RUВ четверг в силовых структурах рассказали РИА Новости, что в уральской редакции СМИ проходят обыски, в офисе изымают технику и документацию. Предположительно, журналистов подозревают в покупке оперативной сводки главка МВД и использовании ее при подготовке статей. Сообщалось о задержании трех сотрудников.Издание URA.RU заявило, что обыски прошли также в квартирах нескольких журналистов, работа головного офиса приостановлена. Утверждается, что следователей "интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области".В региональном управлении СК пока не комментировали ситуацию.URA.RU — информационное интернет-агентство, основано в 2006 году. Специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края. Центральная редакция расположена в Екатеринбурге.
https://ria.ru/20250605/sotrudniki-2021073785.html
https://ria.ru/20250605/kompyuter-2021076302.html
https://ria.ru/20250520/obyski-2018032768.html
пермский край
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021040018_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_4d0e6b4e2a2f47e2c6453323d640c94d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пермский край, екатеринбург, ura.ru, следственный комитет россии (ск рф), обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге, общество, происшествия
Пермский край, Екатеринбург, Ura.ru, Следственный комитет России (СК РФ), Обыски в редакции URA.RU в Екатеринбурге, Общество, Происшествия
Редактора свердловского отделения URA.RU отпустили из полиции после допроса

Редактора свердловского отделения URA.RU Аллаярова отпустили после допроса

© РИА Новости / Ирина Семенова | Перейти в медиабанкОбыски проходят в уральской редакции информационного интернет-агентства URA.RU в Екатеринбурге
Обыски проходят в уральской редакции информационного интернет-агентства URA.RU в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Ирина Семенова
Перейти в медиабанк
Обыски проходят в уральской редакции информационного интернет-агентства URA.RU в Екатеринбурге
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова отпустили из полиции после допроса, сообщил РИА Новости его адвокат Георгий Краснов.
"Аллаяров — свидетель, уже на свободе, как и Бодров", — сказал собеседник агентства.
Здание уральской редакции информационного интернет-агентства URA.RU в Екатеринбурге, где проходят обыски - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Семь сотрудников URA.RU захотели уволиться после обысков в редакции
12:56
По его словам, еще одна сотрудница агентства сейчас на допросе.

Обыски в редакции URA.RU

В четверг в силовых структурах рассказали РИА Новости, что в уральской редакции СМИ проходят обыски, в офисе изымают технику и документацию. Предположительно, журналистов подозревают в покупке оперативной сводки главка МВД и использовании ее при подготовке статей. Сообщалось о задержании трех сотрудников.
Обыски в головном офисе агентства URA.RU в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
В компьютерах URA.RU нашли подтверждения покупки сводок МВД
13:05
Издание URA.RU заявило, что обыски прошли также в квартирах нескольких журналистов, работа головного офиса приостановлена. Утверждается, что следователей "интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области".
В региональном управлении СК пока не комментировали ситуацию.
URA.RU — информационное интернет-агентство, основано в 2006 году. Специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края. Центральная редакция расположена в Екатеринбурге.
Представители полиции и СУСК провели следственные действия в редакции ивановского телеканала Барс - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Ивановский телеканал сообщил об обысках в редакции
20 мая, 12:44
 
Пермский крайЕкатеринбургUra.ruСледственный комитет России (СК РФ)Обыски в редакции URA.RU в ЕкатеринбургеОбществоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала