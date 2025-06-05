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Редактора свердловского отделения URA.RU отпустили из полиции после допроса
Редактора свердловского отделения URA.RU отпустили из полиции после допроса - РИА Новости, 05.06.2025
Редактора свердловского отделения URA.RU отпустили из полиции после допроса
Редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова отпустили из полиции после допроса, сообщил РИА Новости его адвокат Георгий Краснов. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T13:09:00+03:00
2025-06-05T13:09:00+03:00
2025-06-05T13:47:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова отпустили из полиции после допроса, сообщил РИА Новости его адвокат Георгий Краснов."Аллаяров — свидетель, уже на свободе, как и Бодров", — сказал собеседник агентства.По его словам, еще одна сотрудница агентства сейчас на допросе.Обыски в редакции URA.RUВ четверг в силовых структурах рассказали РИА Новости, что в уральской редакции СМИ проходят обыски, в офисе изымают технику и документацию. Предположительно, журналистов подозревают в покупке оперативной сводки главка МВД и использовании ее при подготовке статей. Сообщалось о задержании трех сотрудников.Издание URA.RU заявило, что обыски прошли также в квартирах нескольких журналистов, работа головного офиса приостановлена. Утверждается, что следователей "интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области".В региональном управлении СК пока не комментировали ситуацию.URA.RU — информационное интернет-агентство, основано в 2006 году. Специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края. Центральная редакция расположена в Екатеринбурге.
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Пермский край, Екатеринбург, Ura.ru, Следственный комитет России (СК РФ), Обыски в редакции URA.RU в Екатеринбурге, Общество, Происшествия
Редактора свердловского отделения URA.RU отпустили из полиции после допроса
Редактора свердловского отделения URA.RU Аллаярова отпустили после допроса