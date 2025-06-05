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В Кремле прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 05.06.2025
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12:41 05.06.2025 (обновлено: 12:42 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/razgovor-2021066811.html
В Кремле прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа
В Кремле прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 05.06.2025
В Кремле прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа был конструктивным и нужным, президенты обсудили много важных вопросов,... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:41:00+03:00
2025-06-05T12:42:00+03:00
политика
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа был конструктивным и нужным, президенты обсудили много важных вопросов, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "В целом, безусловно, разговор (Путина и Трампа - ред.) был конструктивный, нужный. Президенты действительно обсудили очень много сущностных и важных вопросов", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250604/peregovory-2020964920.html
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политика, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Политика, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
В Кремле прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа

Песков: телефонный разговор Путина и Трампа был конструктивным и нужным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Росии Владимир Путин общается по телефону
Президент Росии Владимир Путин общается по телефону - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Росии Владимир Путин общается по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа был конструктивным и нужным, президенты обсудили много важных вопросов, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"В целом, безусловно, разговор (Путина и Трампа - ред.) был конструктивный, нужный. Президенты действительно обсудили очень много сущностных и важных вопросов", - сказал Песков журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
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