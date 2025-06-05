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В Кремле прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа
В Кремле прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 05.06.2025
В Кремле прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа был конструктивным и нужным, президенты обсудили много важных вопросов,... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:41:00+03:00
2025-06-05T12:41:00+03:00
2025-06-05T12:42:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа был конструктивным и нужным, президенты обсудили много важных вопросов, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "В целом, безусловно, разговор (Путина и Трампа - ред.) был конструктивный, нужный. Президенты действительно обсудили очень много сущностных и важных вопросов", - сказал Песков журналистам.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В Кремле прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа
Песков: телефонный разговор Путина и Трампа был конструктивным и нужным