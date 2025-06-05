https://ria.ru/20250605/razgovor-2021066811.html

В Кремле прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа

В Кремле прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 05.06.2025

В Кремле прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа был конструктивным и нужным, президенты обсудили много важных вопросов,... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T12:41:00+03:00

2025-06-05T12:41:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа был конструктивным и нужным, президенты обсудили много важных вопросов, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "В целом, безусловно, разговор (Путина и Трампа - ред.) был конструктивный, нужный. Президенты действительно обсудили очень много сущностных и важных вопросов", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250604/peregovory-2020964920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025