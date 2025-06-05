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Станция "Судного дня" передала сообщение после разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 05.06.2025
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09:23 05.06.2025 (обновлено: 12:07 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/radiostantsiya-2021022754.html
Станция "Судного дня" передала сообщение после разговора Путина и Трампа
Станция "Судного дня" передала сообщение после разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 05.06.2025
Станция "Судного дня" передала сообщение после разговора Путина и Трампа
Радиостанция УВБ-76, известная также как станция "Судного дня", передала в эфир один сигнал после телефонного разговора лидеров России и США Владимира Путина и... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T09:23:00+03:00
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владимир путин
дональд трамп
технологии
радиостанция судного дня
россия
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, известная также как станция "Судного дня", передала в эфир один сигнал после телефонного разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 4 июня, говорится в Telegram-канале "УВБ-76 логи", отслеживающем ее активность.Согласно публикации, в 19:51 по московскому времени в эфире прозвучали слова "азотобаск" и "ошолинь".УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "жужжалкой". Ее также называют станцией "Судного дня", так как существует версия, что ее якобы создали как часть системы "Мертвая рука".Последний раз станция передавала сигналы 2 июня после окончания второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле. Тогда в эфире в разное время прозвучали слова "ибобаза" и "арапоблиц".В среду Путин и Трамп провели телефонный разговор. Лидеры обсудили атаки ВСУ на российские аэродромы и итоги переговоров в Стамбуле, а также обменялись мнениями о перспективах восстановления сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. Глава Белого дома положительно оценил разговор и отметил, что лидеры продолжат контакты по Украине и другим не менее важным вопросам.
https://ria.ru/20250524/medvedev-2018827119.html
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владимир путин, дональд трамп, технологии, радиостанция судного дня, россия
Владимир Путин, Дональд Трамп, Технологии, Радиостанция Судного дня, Россия
Станция "Судного дня" передала сообщение после разговора Путина и Трампа

Станция "Судного дня" передала загадочный сигнал после разговора Путина и Трампа

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Фото : Администрация Президента России
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, известная также как станция "Судного дня", передала в эфир один сигнал после телефонного разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 4 июня, говорится в Telegram-канале "УВБ-76 логи", отслеживающем ее активность.
Согласно публикации, в 19:51 по московскому времени в эфире прозвучали слова "азотобаск" и "ошолинь".
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УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "жужжалкой". Ее также называют станцией "Судного дня", так как существует версия, что ее якобы создали как часть системы "Мертвая рука".
Последний раз станция передавала сигналы 2 июня после окончания второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле. Тогда в эфире в разное время прозвучали слова "ибобаза" и "арапоблиц".
В среду Путин и Трамп провели телефонный разговор. Лидеры обсудили атаки ВСУ на российские аэродромы и итоги переговоров в Стамбуле, а также обменялись мнениями о перспективах восстановления сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. Глава Белого дома положительно оценил разговор и отметил, что лидеры продолжат контакты по Украине и другим не менее важным вопросам.
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Владимир ПутинДональд ТрампТехнологииРадиостанция Судного дняРоссия
 
 
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