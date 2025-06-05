https://ria.ru/20250605/rada-2021094986.html

Рада приняла два постановления о переименованиях в рамках "декоммунизации"

Рада приняла два постановления о переименованиях в рамках "декоммунизации" - РИА Новости, 05.06.2025

Рада приняла два постановления о переименованиях в рамках "декоммунизации"

Парламент Украины принял очередные два постановления о переименованиях в рамках так называемых "декоммунизации" и "деколонизации" - на этот раз под раздачу... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T14:13:00+03:00

2025-06-05T14:13:00+03:00

2025-06-05T14:13:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Парламент Украины принял очередные два постановления о переименованиях в рамках так называемых "декоммунизации" и "деколонизации" - на этот раз под раздачу попали более 320 населенных пунктов в целом ряде регионов. "Рада приняла два постановления о переименовании населенных пунктов, названия которых содержат символику российской имперской политики или не соответствуют стандартам государственного языка", - сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале. По его словам, за переименования проголосовали 257 депутатов. Кампания затронет 328 населенных пунктов сразу в нескольких регионах. В частности, село Московка в Харьковской области переименуют в Мировое, Майское в Кировоградской области - в Гайок, Первомайское в Николаевской области будет Заводским, а название села Каменка в Киевской области решили просто писать на украинский манер - Кам'янка. В сентябре в рамках той же кампании власти Украины "раздали" новые названия примерно такому же количеству населенных пунктов. В июле 2023 года в стране вступил в силу закон "О деколонизации топонимов", который обязал власти еще до конца января 2024 года изменить все географические названия, связанные с Россией и советским периодом. Переименование населенных пунктов и улиц, а также демонтаж памятников, связанных с советской историей, начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о "декоммунизации". Министр иностранных дел России Сергей Лавров в этой связи заявлял, что Киев на протяжении многих лет проводил курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно русских людей.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250530/zelenskij-2019935463.html

https://ria.ru/20250518/pamyatnik-2017643471.html

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в мире, украина, россия, харьковская область, алексей гончаренко, сергей лавров