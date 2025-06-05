Рейтинг@Mail.ru
Рада приняла два постановления о переименованиях в рамках "декоммунизации" - РИА Новости, 05.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/rada-2021094986.html
Рада приняла два постановления о переименованиях в рамках "декоммунизации"
Рада приняла два постановления о переименованиях в рамках "декоммунизации" - РИА Новости, 05.06.2025
Рада приняла два постановления о переименованиях в рамках "декоммунизации"
Парламент Украины принял очередные два постановления о переименованиях в рамках так называемых "декоммунизации" и "деколонизации" - на этот раз под раздачу... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T14:13:00+03:00
2025-06-05T14:13:00+03:00
в мире
украина
россия
харьковская область
алексей гончаренко
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112750/67/1127506781_99:0:2972:1616_1920x0_80_0_0_484c4559ac0243dc607befb38a8fa104.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Парламент Украины принял очередные два постановления о переименованиях в рамках так называемых "декоммунизации" и "деколонизации" - на этот раз под раздачу попали более 320 населенных пунктов в целом ряде регионов. "Рада приняла два постановления о переименовании населенных пунктов, названия которых содержат символику российской имперской политики или не соответствуют стандартам государственного языка", - сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале. По его словам, за переименования проголосовали 257 депутатов. Кампания затронет 328 населенных пунктов сразу в нескольких регионах. В частности, село Московка в Харьковской области переименуют в Мировое, Майское в Кировоградской области - в Гайок, Первомайское в Николаевской области будет Заводским, а название села Каменка в Киевской области решили просто писать на украинский манер - Кам'янка. В сентябре в рамках той же кампании власти Украины "раздали" новые названия примерно такому же количеству населенных пунктов. В июле 2023 года в стране вступил в силу закон "О деколонизации топонимов", который обязал власти еще до конца января 2024 года изменить все географические названия, связанные с Россией и советским периодом. Переименование населенных пунктов и улиц, а также демонтаж памятников, связанных с советской историей, начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о "декоммунизации". Министр иностранных дел России Сергей Лавров в этой связи заявлял, что Киев на протяжении многих лет проводил курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно русских людей.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250530/zelenskij-2019935463.html
https://ria.ru/20250518/pamyatnik-2017643471.html
украина
россия
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112750/67/1127506781_458:0:2613:1616_1920x0_80_0_0_16b8a5d52b78bfb1da5318ac1fa44fdf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, харьковская область, алексей гончаренко, сергей лавров
В мире, Украина, Россия, Харьковская область, Алексей Гончаренко, Сергей Лавров
Рада приняла два постановления о переименованиях в рамках "декоммунизации"

Гончаренко: Рада приняла постановления о переименовании 328 населенных пунктов

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкЗдание Верховной Рады Украины в Киеве
Здание Верховной Рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Здание Верховной Рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Парламент Украины принял очередные два постановления о переименованиях в рамках так называемых "декоммунизации" и "деколонизации" - на этот раз под раздачу попали более 320 населенных пунктов в целом ряде регионов.
"Рада приняла два постановления о переименовании населенных пунктов, названия которых содержат символику российской имперской политики или не соответствуют стандартам государственного языка", - сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Зеленский перенес День защиты детей, чтобы соответствовать западным странам
30 мая, 12:36
По его словам, за переименования проголосовали 257 депутатов. Кампания затронет 328 населенных пунктов сразу в нескольких регионах. В частности, село Московка в Харьковской области переименуют в Мировое, Майское в Кировоградской области - в Гайок, Первомайское в Николаевской области будет Заводским, а название села Каменка в Киевской области решили просто писать на украинский манер - Кам'янка.
В сентябре в рамках той же кампании власти Украины "раздали" новые названия примерно такому же количеству населенных пунктов.
В июле 2023 года в стране вступил в силу закон "О деколонизации топонимов", который обязал власти еще до конца января 2024 года изменить все географические названия, связанные с Россией и советским периодом. Переименование населенных пунктов и улиц, а также демонтаж памятников, связанных с советской историей, начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о "декоммунизации". Министр иностранных дел России Сергей Лавров в этой связи заявлял, что Киев на протяжении многих лет проводил курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно русских людей.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Ободок с лентами в цвет флага Украины - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
"Советский ученый": журналист ужаснулся от случившегося на Украине
18 мая, 04:54
 
В миреУкраинаРоссияХарьковская областьАлексей ГончаренкоСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала