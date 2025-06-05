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В Раде рассказали о новом начальнике Зеленского
В Раде рассказали о новом начальнике Зеленского - РИА Новости, 05.06.2025
В Раде рассказали о новом начальнике Зеленского
Украинский парламентарий Дмитрий Разумков заявил, что в Верховной раде Украины обсуждают усиление роли Андрея Ермака, которого уже называют "начальником... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:58:00+03:00
2025-06-05T12:58:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Украинский парламентарий Дмитрий Разумков заявил, что в Верховной раде Украины обсуждают усиление роли Андрея Ермака, которого уже называют "начальником Зеленского". Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак 3 июня отправился с визитом в США. По мнению Разумкова, Ермак поехал в США, чтобы не допустить дипломатических скандалов и сохранить отношения с администрацией президента США Дональдом Трампа. "Знаете, у меня один коллега вчера пошутил, что начальник Зеленского поехал в Америку. Я думаю, что в определенной степени это шутка, с одной стороны, а с другой стороны - нет", - сказал Разумков в четверг в эфире украинского YouTube-канала PolitekaOnline, отвечая на вопрос ведущего о конкретном результате поездки Ермака в США. При этом депутат Верховной рады выразил мнение, что глобальных результатов от этой поездки не будет. Ведущий уточнил, если ли прямые угрозы потери поддержки для Киева, если напрямую с США будет вести переговоры Ермак, а не Зеленский, на что парламентарий предположил, что США не будут работать с Ермаком. "У нас дуализм власти - Ермак-Зеленский. Часто шутим, (что- ред.) не знаем, кто из них кому подчиняется. То, что полномочий у Ермака сегодня не меньше, чем у Зеленского, а иногда, думаю, что и больше, - это факт. Но без Зеленского Ермак тоже существовать не сможет", - резюмировал депутат.
https://ria.ru/20250605/zelenskiy-2021043244.html
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В мире, США, Украина, Америка, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков, Верховная Рада Украины
В Раде рассказали о новом начальнике Зеленского
Разумков заявил о росте роли Ермака, которого называют начальником Зеленского