Российская ПВО сбила 154 украинских БПЛА за сутки
МО РФ: ПВО сбила за сутки 154 украинских БПЛА, в том числе 60 вне зоны СВО
Зенитный ракетный комплекс "Тор". Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили снаряд реактивной системы залпового HIMARS и 154 беспилотника самолетного типа, в том числе 60 - вне зоны специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ.
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"Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд реактивной системы залпового HIMARS производства США и 154 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 60 вне зоны специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение цехам по сборке ударных беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения и запуска, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142-х районах.
Уточняется, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 61470 беспилотных летательных аппаратов, 610 зенитных ракетных комплексов, 23766 танков и других боевых бронированных машин, 1568 боевых машин реактивных систем залпового огня, 25743 орудия полевой артиллерии и минометов, 36485 единиц специальной военной автомобильной техники.
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