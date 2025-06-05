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Российская ПВО сбила 154 украинских БПЛА за сутки - РИА Новости, 05.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:56 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/pvo-2021073530.html
Российская ПВО сбила 154 украинских БПЛА за сутки
Российская ПВО сбила 154 украинских БПЛА за сутки - РИА Новости, 05.06.2025
Российская ПВО сбила 154 украинских БПЛА за сутки
Силы ПВО уничтожили снаряд реактивной системы залпового HIMARS и 154 беспилотника самолетного типа, в том числе 60 - вне зоны специальной военной операции,... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:56:00+03:00
2025-06-05T12:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили снаряд реактивной системы залпового HIMARS и 154 беспилотника самолетного типа, в том числе 60 - вне зоны специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд реактивной системы залпового HIMARS производства США и 154 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 60 вне зоны специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение цехам по сборке ударных беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения и запуска, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142-х районах. Уточняется, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 61470 беспилотных летательных аппаратов, 610 зенитных ракетных комплексов, 23766 танков и других боевых бронированных машин, 1568 боевых машин реактивных систем залпового огня, 25743 орудия полевой артиллерии и минометов, 36485 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российская ПВО сбила 154 украинских БПЛА за сутки

МО РФ: ПВО сбила за сутки 154 украинских БПЛА, в том числе 60 вне зоны СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор"
Зенитный ракетный комплекс Тор - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили снаряд реактивной системы залпового HIMARS и 154 беспилотника самолетного типа, в том числе 60 - вне зоны специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд реактивной системы залпового HIMARS производства США и 154 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 60 вне зоны специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение цехам по сборке ударных беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения и запуска, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142-х районах.
Уточняется, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 61470 беспилотных летательных аппаратов, 610 зенитных ракетных комплексов, 23766 танков и других боевых бронированных машин, 1568 боевых машин реактивных систем залпового огня, 25743 орудия полевой артиллерии и минометов, 36485 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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