https://ria.ru/20250605/pvo-2021073530.html

Российская ПВО сбила 154 украинских БПЛА за сутки

Российская ПВО сбила 154 украинских БПЛА за сутки - РИА Новости, 05.06.2025

Российская ПВО сбила 154 украинских БПЛА за сутки

Силы ПВО уничтожили снаряд реактивной системы залпового HIMARS и 154 беспилотника самолетного типа, в том числе 60 - вне зоны специальной военной операции,... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T12:56:00+03:00

2025-06-05T12:56:00+03:00

2025-06-05T12:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили снаряд реактивной системы залпового HIMARS и 154 беспилотника самолетного типа, в том числе 60 - вне зоны специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд реактивной системы залпового HIMARS производства США и 154 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 60 вне зоны специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение цехам по сборке ударных беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения и запуска, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142-х районах. Уточняется, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 61470 беспилотных летательных аппаратов, 610 зенитных ракетных комплексов, 23766 танков и других боевых бронированных машин, 1568 боевых машин реактивных систем залпового огня, 25743 орудия полевой артиллерии и минометов, 36485 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность