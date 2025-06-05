Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО за ночь уничтожили 30 беспилотников - РИА Новости, 05.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:41 05.06.2025 (обновлено: 07:50 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/pvo-2021010644.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 30 беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 30 беспилотников - РИА Новости, 05.06.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 30 беспилотников
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 30 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T07:41:00+03:00
2025-06-05T07:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
республика крым
белгородская область
ростовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105773/79/1057737938_0:393:2944:2048_1920x0_80_0_0_b74f6ab6445a8171b679a8b744ac1cd7.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 30 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи 5 июня дежурными средствами ПВО уничтожено 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Уточняется, что 15 беспилотников были сбиты над территорией Ростовской области, 11 - над территорией Республики Крым, два БПЛА сбито над территорией Белгородской области и по одному - над территориями Московской и Курской областей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
республика крым
белгородская область
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105773/79/1057737938_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_5b9651dedd7044bc8b6b096f236efc19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, республика крым, белгородская область, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Республика Крым, Белгородская область, Ростовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО за ночь уничтожили 30 беспилотников

Силы ПВО за ночь уничтожили 30 беспилотников над российскими регионами

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКомандный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами
Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 30 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи 5 июня дежурными средствами ПВО уничтожено 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 15 беспилотников были сбиты над территорией Ростовской области, 11 - над территорией Республики Крым, два БПЛА сбито над территорией Белгородской области и по одному - над территориями Московской и Курской областей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияРеспублика КрымБелгородская областьРостовская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала