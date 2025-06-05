https://ria.ru/20250605/pvo-2021010644.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 30 беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 30 беспилотников - РИА Новости, 05.06.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 30 беспилотников
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 30 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T07:41:00+03:00
2025-06-05T07:41:00+03:00
2025-06-05T07:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
республика крым
белгородская область
ростовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 30 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи 5 июня дежурными средствами ПВО уничтожено 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Уточняется, что 15 беспилотников были сбиты над территорией Ростовской области, 11 - над территорией Республики Крым, два БПЛА сбито над территорией Белгородской области и по одному - над территориями Московской и Курской областей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, республика крым, белгородская область, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Республика Крым, Белгородская область, Ростовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО за ночь уничтожили 30 беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 30 беспилотников над российскими регионами