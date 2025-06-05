https://ria.ru/20250605/pvo-2021010644.html

Силы ПВО за ночь уничтожили 30 беспилотников

Силы ПВО за ночь уничтожили 30 беспилотников - РИА Новости, 05.06.2025

Силы ПВО за ночь уничтожили 30 беспилотников

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 30 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T07:41:00+03:00

2025-06-05T07:41:00+03:00

2025-06-05T07:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

республика крым

белгородская область

ростовская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 30 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи 5 июня дежурными средствами ПВО уничтожено 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Уточняется, что 15 беспилотников были сбиты над территорией Ростовской области, 11 - над территорией Республики Крым, два БПЛА сбито над территорией Белгородской области и по одному - над территориями Московской и Курской областей.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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республика крым

белгородская область

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, республика крым, белгородская область, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф)