Силы ПВО отражают атаку БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО отражают атаку БПЛА в Миллеровском районе Ростовской области
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКомандный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами
Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Силы ПВО отражают атаку БПЛА в Миллеровском районе Ростовской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
"Силы и средства противовоздушной обороны отражают воздушную атаку БПЛА в Миллеровском районе. Из-за падения обломков БПЛА в хуторе Сулин повреждения получили строения на двух подворьях по улице Дачная: в одном доме частично разрушена кровля, в другом - разбиты окна, порваны электропровода, разрушен сарай, разбит автомобиль. Загорелась и легковая машина, припаркованная возле магазина "Автолига" по улице Артиллерийская", - написал он.
Слюсарь отметил, что, по данным прибывших на место оперативных служб, никто из людей не пострадал. Военные продолжают отражать атаку, информация уточняется.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18