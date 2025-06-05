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Силы ПВО отражают атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 05.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:44 05.06.2025 (обновлено: 01:49 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/pvo-2020991384.html
Силы ПВО отражают атаку БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО отражают атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 05.06.2025
Силы ПВО отражают атаку БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО отражают атаку БПЛА в Миллеровском районе Ростовской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T01:44:00+03:00
2025-06-05T01:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
миллеровский район
ростовская область
безопасность
юрий слюсарь
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Силы ПВО отражают атаку БПЛА в Миллеровском районе Ростовской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале."Силы и средства противовоздушной обороны отражают воздушную атаку БПЛА в Миллеровском районе. Из-за падения обломков БПЛА в хуторе Сулин повреждения получили строения на двух подворьях по улице Дачная: в одном доме частично разрушена кровля, в другом - разбиты окна, порваны электропровода, разрушен сарай, разбит автомобиль. Загорелась и легковая машина, припаркованная возле магазина "Автолига" по улице Артиллерийская", - написал он.Слюсарь отметил, что, по данным прибывших на место оперативных служб, никто из людей не пострадал. Военные продолжают отражать атаку, информация уточняется.
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миллеровский район
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миллеровский район, ростовская область, безопасность, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Миллеровский район, Ростовская область, Безопасность, Юрий Слюсарь
Силы ПВО отражают атаку БПЛА в Ростовской области

Силы ПВО отражают атаку БПЛА в Миллеровском районе Ростовской области

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКомандный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами
Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Силы ПВО отражают атаку БПЛА в Миллеровском районе Ростовской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
"Силы и средства противовоздушной обороны отражают воздушную атаку БПЛА в Миллеровском районе. Из-за падения обломков БПЛА в хуторе Сулин повреждения получили строения на двух подворьях по улице Дачная: в одном доме частично разрушена кровля, в другом - разбиты окна, порваны электропровода, разрушен сарай, разбит автомобиль. Загорелась и легковая машина, припаркованная возле магазина "Автолига" по улице Артиллерийская", - написал он.
Слюсарь отметил, что, по данным прибывших на место оперативных служб, никто из людей не пострадал. Военные продолжают отражать атаку, информация уточняется.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеМиллеровский районРостовская областьБезопасностьЮрий Слюсарь
 
 
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