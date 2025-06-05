https://ria.ru/20250605/pvo-2020991384.html

Силы ПВО отражают атаку БПЛА в Ростовской области

Силы ПВО отражают атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 05.06.2025

Силы ПВО отражают атаку БПЛА в Ростовской области

Силы ПВО отражают атаку БПЛА в Миллеровском районе Ростовской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T01:44:00+03:00

2025-06-05T01:44:00+03:00

2025-06-05T01:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

миллеровский район

ростовская область

безопасность

юрий слюсарь

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Силы ПВО отражают атаку БПЛА в Миллеровском районе Ростовской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале."Силы и средства противовоздушной обороны отражают воздушную атаку БПЛА в Миллеровском районе. Из-за падения обломков БПЛА в хуторе Сулин повреждения получили строения на двух подворьях по улице Дачная: в одном доме частично разрушена кровля, в другом - разбиты окна, порваны электропровода, разрушен сарай, разбит автомобиль. Загорелась и легковая машина, припаркованная возле магазина "Автолига" по улице Артиллерийская", - написал он.Слюсарь отметил, что, по данным прибывших на место оперативных служб, никто из людей не пострадал. Военные продолжают отражать атаку, информация уточняется.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

миллеровский район

ростовская область

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Дарья Буймова

миллеровский район, ростовская область, безопасность, юрий слюсарь